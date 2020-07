Arthur es rebelde porque el Barça le ha hecho así

El discutible trato del club al centrocampista ha agotado la paciencia del jugador, que se ha pasado por el forro todo decoro profesional.

OPINIÓN

Peor no ha podido hacer las cosas el con Arthur Melo, empujándole a salir y radiotelegrafiando la negociación con la en contra de la voluntad del jugador. Es comprensible que el jugador quisiera seguir, como todos, pero no se lo ha ganado ni dentro ni fuera del terreno de juego. Vestido de corto no ha jugado los noventa minutos más que en una docena de ocasiones en dos años y su juego, más allá de un par de fogonazos, tampoco ha marcado diferencia alguna. En la calle ha hecho gala de un comportamiento cuanto menos reprochable porque no basta con ser profesional. También hay que parecerlo.

Arthur, de todas formas, no puede decir que no lo supiera. Alguno de sus compatriotas en el vestuario le venía avisando desde hacía tiempo, que no desaprovechara la oportunidad tras haber entrado en el club con el pie bueno a pesar de no encontrar después la continuidad necesaria en su juego. El Barcelona agotó la paciencia con el jugador menos imprescindible y con menos pedigrí de los supuestos intocables y, forzado por la cuestión económica generada por la crisis del coronavirus, le ha empujado a la Juventus.

De mala manera, sí. Que al Barcelona le ha faltado tacto y algo más para con Arthur es evidente. No sólo en lo humano sino en lo referente al más mínimo respeto interprofesional que debe recibir cualquier empleado por parte del empleador. Sucede que Arthur no es el único trabajador que se ha visto perjudicado en estos tiempos que corren y él, con una nómina de siete números, ha sido incapaz de mantener la profesionalidad que esgrime todo jugador a la hora de renovar su contrato por mucho que Quique Setién le hubiera dicho que no contaría con él porque cobra para estar a disposición. Le guste o no lo que le rodea.

En resumen, es comprensible el cabreo de Arthur ante el mejorable trato recibido pero no tanto su comportamiento. Está por ver cómo habrá sentado su actitud en la Juventus, un club caracterizado por la seriedad en todas sus dimensiones. La historia de Arthur en el Barcelona llega a su fin de tan lamentable forma porque el jugador así lo ha querido, no hoy sino durante los últimos dos años, y su forma de actuar en sus últimos días demuestra que el club catalán, a pesar de la pésima gestión humana y profesional del asunto, acierta sacándoselo de encima.