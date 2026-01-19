El arte de la Panenka y el penal que condenó a Brahim Díaz en la final africana

La Panenka es una forma tan ingeniosa como sencilla de ejecutar un tiro penal: el jugador eleva suavemente el balón hacia el centro de la portería, buscando engañar al portero.

Brahim Díaz vivió la cara amarga de esta técnica tras fallar su intento en la final de la Copa Africana de Naciones 2025. En contraste, Achraf Hakimi la convirtió en arte al marcar una Panenka decisiva en la tanda de penales frente a España en el Mundial de 2022, un gol que selló el histórico pase de Marruecos a cuartos de final.

También Karim Benzema acaparó titulares en la semifinal de la Champions League 2021-22, cuando se atrevió a ejecutar una Panenka en un momento de máxima presión para anotar el tercer gol del Real Madrid en la derrota 4-3 ante el Manchester City.

Entonces, ¿qué es exactamente el penal Panenka y qué otros futbolistas lo han intentado? GOAL lo analiza.

¿Qué es un penalti Panenka?

La Panenka fue creada por Antonín Panenka y se hizo mundialmente famosa en 1976, cuando el mediocampista checoslovaco sorprendió al legendario arquero alemán Sepp Maier en la final de la Eurocopa.

En aquel partido, Checoslovaquia dejó escapar una ventaja de 2-0 en el tiempo reglamentario, lo que llevó el encuentro a la prórroga y, posteriormente, a la tanda de penales.

Tras los primeros siete disparos convertidos, el alemán Uli Hoeness falló su intento, dejando en los pies de Panenka la oportunidad de sentenciar el título.

Lo que ocurrió después quedó grabado para siempre en la historia del fútbol: Maier se lanzó hacia su izquierda mientras el balón, suavemente elevado, caía en el centro del arco. Así nació una de las ejecuciones más icónicas y revolucionarias desde los 12 pasos.

Pelé calificó aquella definición como obra de “un genio o un loco”, y el propio Panenka tuvo que responder a quienes lo consideraron un gesto de arrogancia en el escenario más importante. En declaraciones a UEFA.com, el checo explicó su decisión: “Sospecho que a Maier no le gusta mucho escuchar mi nombre. Nunca quise hacerlo quedar en ridículo. Elegí ese penal porque entendí que era la forma más simple y eficaz de marcar. Es una receta sencilla.”

¿Qué jugadores han utilizado la técnica Panenka?

Desde que se realizó por primera vez en 1976, la técnica se ha utilizado cada vez más regularmente por algunos de los mejores jugadores del mundo en algunos de los momentos más importantes.

Quizás la Panenka más famosa ocurrió en la final de la Copa del Mundo de 2006, cuando Zinedine Zidane dio a Francia una ventaja de 1-0 sobre Italia al levantar tal penalti en el arco de Gianluigi Buffon. Por supuesto, el partido terminó en decepción para Zizou cuando fue expulsado y Francia perdió en la tanda de penaltis, pero sigue siendo un momento grabado en el folklore del juego.

Andrea Pirlo es otro que ha utilizado con éxito el penalti, con la notable conversión del gran italiano durante una tanda de penales de la Euro 2012 contra Inglaterra.

“Tomé mi decisión justo en el último segundo, cuando vi a Joe Hart, el portero inglés, haciendo de todo en su línea”, explicó.

“Al comenzar mi carrera, todavía no había decidido lo que iba a hacer. Y luego él se movió y mi mente se decidió. Fue todo improvisado, no premeditado. La única manera que vi de aumentar mis posibilidades de marcar cerca del 100%.”

En el juego moderno, el ícono argentino Lionel Messi ha realizado esta habilidad en numerosas ocasiones, mientras que Eden Hazard, Memphis Depay y Raheem Sterling también han utilizado la técnica, pero el propio hombre parece preferir los realizados por el legendario defensor del Real Madrid Sergio Ramos.

“Ramos es sin duda uno de los mejores del mundo”, dijo a AS al día siguiente de que el central ejecutara un disparo contra el Celta en La Liga.

“Recuerdo que los primeros que hizo no fueron los más bonitos, pero todos han entrado, y eso es lo importante al final.

“El disparo fue uno de los penales Panenka más elegantemente ejecutados que le he visto hacer. Realmente lo disfruté y lo aprecié. Un gran gol, sin duda.”

El excompañero de Ramos en el Madrid, Karim Benzema, también ha realizado un perfecto Panenka, con el delantero mostrando nervios de acero para engañar a Ederson y devolver a los Blancos a un marcador de 4-3 contra el Manchester City en el partido de ida de su semifinal de la Liga de Campeones 2021-22.

Sebastian Abreu es posiblemente el tirador más prolífico de tales lanzamientos, pero dado que lleva el apodo de ‘El Loco’, eso es de esperarse. Sin embargo, no es un apodo que necesariamente aprecie.

Después de anotar en la Copa del Mundo 2014 para Uruguay contra Ghana en una tanda de penaltis usando el método, dijo: “¿Qué adjetivo usaron para describir el penalti de Zidane? ¿Loco? No, mágico. Entonces, ¿por qué no Abreu?”

Incluso puede presumir de haber marcado dos Panenkas en un mismo partido, haciéndolo dos veces mientras Botafogo remontaba para vencer a Fluminense 3-2 como visitante en 2011.

Por supuesto, la naturaleza de la técnica y las situaciones de alta presión en las que a menudo se utiliza la convierten en una opción arriesgada y no todos han tenido la misma suerte que Ramos de ver sus disparos encontrar el fondo de la red.

“Estaba viendo a Memphis Depay anotar uno ayer y decidí en el último momento. ¡Soy estúpido!” Aleksandar Mitrovic lamentó al darle demasiada elevación a su tiro durante un partido internacional entre su equipo de Serbia y Montenegro.

Gary Lineker también falló famosamente un intento en un amistoso de 1992 para Inglaterra contra Brasil, perdiendo su oportunidad de igualar el récord de goles para su nación al errar su intento, que resultó en una parada sencilla.

Quizás el intento fallido más costoso fue el del francés Yann Kermorgant mientras jugaba para Leicester en una semifinal de playoff de 2010 contra Cardiff, que podría haber visto a los Foxes ascender a la Premier League. No consiguió suficiente altura ni potencia en su intento, lo que resultó en una parada fácil para el portero de los Bluebirds, David Marshall.

El Brahim Diaz del Real Madrid cometió el error humillante de poner muy poca potencia en su intento de Panenka en la final de la Copa Africana de Naciones 2025, mientras que a principios de esa temporada, el portero del Brentford, Caoimhin Kelleher, le dio a Enzo Le Fee un irónico pulgar hacia arriba después de que el delantero del Sunderland lanzó el balón limpiamente a sus manos en un partido de la Premier League.

¿Cómo se lanza un penalti Panenka?

Dado que toda la técnica se basa en la suposición de que el portero se lanzará hacia una esquina u otra, el disfraz es crucial para lograr una conversión exitosa.

Por lo tanto, es importante que no haya diferencia entre tu habitual carrera y la que utilizas al ejecutar una Panenka. Solo cuando se golpea el balón, la diferencia debe hacerse evidente.

Intenta golpear el balón con la zona de tu bota más o menos donde está el interior de tu dedo gordo del pie. También puede ayudar mantener la pierna recta al intentar la técnica y es importante inclinarse ligeramente hacia atrás, pero no demasiado, para obtener elevación en el tiro.

Mantenerse relajado es importante, lo que hace que la ejecución del tiro en un escenario más grande sea aún más impresionante.

Recuerda, como todo, la práctica hace al maestro y esta habilidad complicada debería llegarte con el tiempo.