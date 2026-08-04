Arnold se convierte en agente triple en el plan de Mourinho

La alineación que se repartió a los medios de comunicación una hora antes del amistoso que disputó el Real Madrid frente a la Fiorentina en Austria no era engañosa, pues Trent Alexander-Arnold aparecía en la posición de lateral derecho del Real Madrid, mientras que Denzel Dumfries iba a jugar por delante de él como extremo.

Pero este movimiento ocultaba un plan táctico de Mourinho, que no se hizo evidente hasta el inicio del partido, y que consistía en añadir un tercer centrocampista en ataque a través de Arnold.

Según el diario español As, el jugador inglés representó una triple amenaza, tal y como se vio en el empate 2-2 en la ciudad de Klagenfurt, donde fue lateral, porque sigue ocupando esta posición con claridad, y especialista en balón parado, porque su exquisito toque sigue presente, y ahora se ha convertido además en una opción para la construcción del juego.

La imagen completa del plan de Mourinho se hizo evidente tras el gol de Endrick que dio al Real Madrid la ventaja de 1-0, cuando Arnold fue el único jugador al que el técnico llamó para que se acercara al banquillo.

Las instrucciones se prolongaron durante un minuto y 29 segundos, en los que le explicó los espacios que quería que penetrara con sus pases que superan las líneas.

Esto se dio a la manera de lo que ofreció Huijsen en el Mundial de Clubes, donde Arnold defendía cuando ejercía el papel de lateral, pero en cuanto el Real Madrid tomaba la posesión del balón, se movía hacia la profundidad para ver más líneas de pase que Valverde, y sobre todo más que Camavinga, que volvió a ofrecer un nivel poco convincente en otro partido.

La lectura del papel de Arnold como centrocampista revela funciones adicionales que puede desempeñar, pero también deja claro que a Mourinho le falta un jugador más capaz de construir el juego con el balón en la zona del centro del campo, en comparación con lo que pueden ofrecer Valverde y Camavinga, sobre todo porque este último desempeña de forma provisional el papel que ocupa Tchouaméni.

No se le escapa a nadie que este papel, que combina la conexión, el control y la ingeniería del juego, representa el rasgo distintivo de Rodri.

Y este plan (el fichaje de Rodri) atraviesa una congelación temporal en la actualidad, según informó el diario As, pese a la luz verde que concedió el presidente del club blanco a principios de semana.

Los esfuerzos se centran actualmente en cerrar de forma definitiva el fichaje de Diomandé, para pasar después al asunto del campeón del mundo.

El City no ejerce ninguna presión para acelerar, mientras que el propio Rodri considera que el proceso avanza en una dirección positiva por el momento.

Mientras tanto, Mourinho no se queda de brazos cruzados, pues eso no está en su naturaleza, y la mayor prueba de ello es su búsqueda de soluciones utilizando los recursos disponibles en Valdebebas, donde Arnold constituye una de esas soluciones a la espera de que se le informe del resultado final del asunto de Rodri.