Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, ya tiene casi lista la defensa para el choque del miércoles ante el Bayern en el Allianz Arena, vuelta de cuartos de la Champions.

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Según MARCA, Arbeloa no cree que Dani Carvajal esté aún en óptimas condiciones físicas.

Por ello, salvo sorpresa, el técnico español podría confiar en Trent Alexander-Arnold como titular ante el Bayern.

La decisión se basa más en el estado físico actual de ambos que en una diferencia clara de rendimiento, pues sus minutos recientes muestran un nivel similar.

El Real Madrid busca revertir el 2-1 en contra del martes en el Santiago Bernabéu.