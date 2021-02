Ariel Holan fue oficializado en Santos

Esta jornada, Ariel Holan fue oficializado como nuevo director técnico del Santos de Brasil. Mediante un comunicado en sus canales oficiales, el Peixe anunció formalmente su acuerdo con el adiestrador argentino hasta diciembre de 2023.

Según su presidente, Andrés Rueda, el entrenador encaja en el perfil definido por la dirección para el cargo. "Un profesional que usa la base, juega de manera ofensiva y se ha adaptado al tema financiero del club", dijo.

“Estoy muy feliz de dirigir al Santos, un club con tantos jugadores como Pelé y Neymar. Será un desafío participar en una de las ligas más equilibradas del mundo, pero confío plenamente en que entregaremos un buen resultado a la afición con mentalidad ofensiva y que los jugadores más jóvenes se utilizarán con los más experimentados. Sé que es una responsabilidad muy grande, pero estoy emocionado ”, sostuvo el DT.

Cabe recordar que el ex Independiente y Defensa y Justicia, entre otros clubes, decidió hacer uso de su cláusula de salida en Universidad Católica, institución con la que logró un histórico tricampeonato al coronarse en el Torneo Nacional 2020.

