La Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, se pronunció sobre la polémica surgida en torno a la expulsión de Breel Embolo durante el partido entre Argentina y Suiza, en los cuartos de final del Mundial 2026, y aseguró que la decisión fue correcta y acorde con las directrices vigentes durante el torneo.

Esto se produjo tras la polémica generada por la "Circular número 34", emitida por el Consejo de la International Football Association Board (IFAB), que fue interpretada mediáticamente como un reconocimiento de un error en la expulsión de Embolo, jugador de Suiza, antes de que quedara claro que el Consejo estaba realizando una modificación y aclaración de la regla, y no una corrección de un error arbitral ocurrido en el Mundial, según el sitio web español "Archivo VAR", especializado en arbitraje.

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Durante el Mundial, el protocolo permitía revisar los casos en los que se producía una "confusión de identidad", lo que permitió al árbitro corregir la tarjeta recibida por Leandro Paredes, jugador de Argentina, tras señalarse una falta inexistente en su contra, y trasladar la sanción a Embolo después de comprobarse que había simulado de forma intencionada.

La modificación llegó después del torneo para cerrar este vacío, de modo que no se revise la falta en sí, sino que únicamente se pueda corregir la identidad del jugador que ha recibido la tarjeta. Por tanto, la aplicación de las directrices durante el Mundial no se convierte en un error por el mero hecho de haberse modificado posteriormente, según "Archivo VAR".

Y lo más importante es que Embolo merecía la tarjeta amarilla efectivamente por la simulación, y ya tenía una tarjeta previa, por lo que habría sido expulsado en cualquier caso si se hubieran aplicado las reglas correctamente.

Es más, el primer error de la jugada fue en contra de Argentina, después de que el árbitro señalara una falta inexistente contra Paredes y le mostrara una tarjeta amarilla, antes de intervenir para corregir la decisión y sancionar al jugador que cometió la falta real.

La FIFA aseguró que la decisión final "restableció la justicia", y aclaró además que había estado en contacto con la IFAB durante todo el proceso, y que el Consejo aprobó la interpretación empleada durante el torneo.

Por tanto, la Circular número 34 no fue una condena de la decisión de expulsar a Embolo, y el comunicado de la FIFA no fue una rectificación de la decisión, sino que la modificación llegó para aclarar la regla de cara al futuro.

"Expulsión correcta"

En cuanto a la afirmación de que a Suiza le robaron por la expulsión de Embolo, esta ignora el punto fundamental: el jugador merecía la expulsión de entrada, y el verdadero error habría sido permitirle permanecer en el terreno de juego pese a su engaño, según el sitio web español.

Cabe recordar que una jugada similar ocurrió durante el partido entre Paraguay y Estados Unidos en la fase de grupos, y al final también fue amonestado el jugador paraguayo Miguel Almirón, por intentar engañar al árbitro.



