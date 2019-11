Arboleda puso en duda su continuidad en Marathon

El delantero, que falló un penal ante Motagua, habló en redes sociales: "Aún no sé si seguiré en el equipo".

Yustin Arboleda dejó abierta la posibilidad de su salida de Marathon, tras la caída contra Motagua en el inicio del pentagol final por el torneo Clausura 2019.

"Aún no sé si seguiré en el equipo, trataré de dar el máximo siempre. Le tengo mucho cariño al equipo y a la mayoría de los aficionados, por esa parte no tengo queja", dijo el delantero colombiano ante la consulta del público en un Instagram Live.

Arboleda falló un penal al minuto 79, atajado por el argentino Jonathan Rougier. "Hay que darle mérito a los porteros, ellos hacen su trabajo y nosotros el nuestro. Así he pateado los penales, cuando uno falla en estas instancias se va a resaltar siempre", explicó.

"Agradecido con los que me han apoyado y los que no también, las críticas sirven para trabajar. Salimos con la mentalidad de ganar pero el rival también cuenta, tuvimos chance de anotar uno o dos goles en la primera parte, no merecíamos haber perdido", remarcó el colombiano hacia los fanáticos.