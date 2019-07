Por qué un árbitro de Qatar dirige el Haití vs México

En un hecho poco común en los certámenes continentales, tres asiáticos pasarán lista en una de las 'semis'.

Un qatarí a cargo de un juego de instancias definitivas en la Concacaf. Ese será el caso de Abdulrahman Al Jassim, quien será el encargado de impartir justicia en el Haití contra por la semifinal de la Copa Oro 2019. Estará acompañado de sus compatriotas Taleb Al Marri y Saoud Almaqaleh como asistentes.

¿A qué se debe? Esto es producto del acuerdo de trabajo y cooperación que alcanzaron anteriormente el órgano rector balompédico de Norte, Centroamérica y el Caribe con su par de la Confederación Asiática de Futbol (AFC, por sus siglas en inglés). De hecho, en la Copa de Asia de comienzos de este año, celebrada en los , hubo participación concacafkiana.

El mexicano César Ramos, el único invitado al torneo, apareció en cuatro compromisos, incluyendo en el que goleó por 4-0 a los Emiratos en las 'semis'.

A continuación, en Goal te brindamos la información que tienes que saber sobre el qatarí de 31 años de edad.

SUS LOGROS

Para ser joven posee bastante experiencia internacional: asiática, la Challengue League suiza, Superliga china y además de su liga natal en cuanto a clubes; a nivel selecciones en Eliminatorias de Asia y Oceanía, Copa del Mundo Sub 20 y Sub 17, Copa Asiática, Campeonato Sub 23 de la AFC y Campeonato del Sureste Asiático.

CARACTERÍSTICAS

A lo largo de su trayectoria ha sacado un total de 367 cartones amarillos y 21 rojas en 107 encuentros. Por lo tanto, da un promedio de 3.4 amonestaciones por partido y una expulsión cada 0.19. Así pues, se puede describir como un hombre mesurado que no abusa de las tarjetas y que opta más por conversar con los futbolistas.