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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Arbeloa reconoce: estoy en el Fulham gracias al Real Madrid

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Álvaro Arbeloa
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Álvaro Arbeloa, entrenador del Fulham, habló sobre su etapa anterior con el Real Madrid, asegurando que siempre estará agradecido al conjunto merengue.

El diario As publicó las declaraciones de Arbeloa a la cadena DAZN, en las que dijo: «Entrenar al Real Madrid fue una experiencia de aprendizaje enorme y magnífica».

Y añadió: «Me habría gustado que las cosas salieran mejor, para el club y para la afición, pero las cosas fueron como fueron. Siempre estaré agradecido al Real Madrid. Soy madridista y lo seré siempre. Especialmente ahora, cuando además tengo a un amigo en el banquillo dirigiendo al equipo».

Y continuó: «El Real Madrid es el club de mi vida. Veré todos sus partidos. Estoy aquí gracias al Real Madrid. He pasado más de 20 años vinculado a este club, y eso es algo que llevaré siempre dentro de mí».

Sobre la Premier League, comentó: «Lo que me convenció para venir al Fulham fue el proyecto que me presentó el equipo, y la pasión que me mostraron los propietarios del club».

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Y explicó: «Quiero que seamos un equipo muy feroz cuando no tenemos el balón o cuando lo perdemos. Esto es algo muy importante y exige mucho a todos los niveles: físico, mental y colectivo. Los jugadores deben hacer esto por completo, porque los riesgos que asumes cuando defiendes hacia adelante son grandes, pero ese es el estilo que quiero ver en mi equipo».

En cuanto al gran momento que viven los entrenadores españoles en Inglaterra, comentó: «Todos los entrenadores españoles tienen su propio estilo. Algunos tienen una trayectoria amplia, como Guardiola o Emery. Iraola lleva aquí 3 años, Xabi llegó al Chelsea y Arteta consigue victorias. Estoy feliz de ver a todos ellos triunfar, y de aprender de ellos, porque son entrenadores grandísimos».

Y concluyó: «Me gustan los jugadores que quieren aprender y trabajar, y que se exigen mucho a sí mismos. Gonzalo y Palacios son dos jugadores con un talento enorme, y comparten esa personalidad, esa exigencia consigo mismos y la ambición que quiero de los jugadores jóvenes como ellos».

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