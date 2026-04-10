Arbeloa muestra su potencia ofensiva ante el Girona

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, ha anunciado la alineación para el partido de hoy contra el Girona, correspondiente a la jornada 31 de La Liga.

El equipo blanco juega en el Santiago Bernabéu antes de viajar a Múnich para visitar al Bayern el miércoles en la vuelta de cuartos de final de la Champions, con la esperanza de remontar el 1-2 de la ida.

Para guardar energías de cara al Bayern, Arbeloa dejó fuera a Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger para evitar sobrecargas.

En ataque confía en Vinicius Jr., Mbappé, Brahim y Bellingham.

La alineación completa del Real Madrid es la siguiente:

Lunin, Carvajal, Militão, Asensio, Fran García, Valverde, Bellingham, Camavinga, Brahim, Mbappé y Vinicius.

El Madrid es segundo en Liga con 69 puntos, a 7 del Barcelona.



