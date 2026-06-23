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Abdelmawgood Samir

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Arbeloa está cada vez más cerca de la Premier League... ¡y se reencuentra con Alonso!

Fulham
Chelsea
Álvaro Arbeloa
X. Alonso
Premier League
Inglaterra
España

Una extraña coincidencia

Álvaro Arbeloa, exdefensa del Real Madrid, está a punto de convertirse en entrenador del Fulham inglés. Solo faltan los últimos trámites y las firmas.

Según medios británicos, el club londinense le ha elegido como candidato principal y ha avanzado en las negociaciones en las últimas horas; solo faltan los trámites finales.

Aunque recibió ofertas de otros clubes europeos, entre ellos el Milan, la insistencia del Fulham y su ambicioso proyecto lo convencieron.

De confirmarse, Arbeloa regresará a la Premier League para debutar como técnico en la primera jornada ante su compatriota Xabi Alonso, entrenador del Chelsea.

Será su debut como técnico en una de las ligas más exigentes, y se espera que el Fulham lo confirme en las próximas horas.

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