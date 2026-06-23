Arbeloa está cada vez más cerca de la Premier League... ¡y se reencuentra con Alonso!

Álvaro Arbeloa, exdefensa del Real Madrid, está a punto de convertirse en entrenador del Fulham inglés. Solo faltan los últimos trámites y las firmas.

Según medios británicos, el club londinense le ha elegido como candidato principal y ha avanzado en las negociaciones en las últimas horas; solo faltan los trámites finales.

Aunque recibió ofertas de otros clubes europeos, entre ellos el Milan, la insistencia del Fulham y su ambicioso proyecto lo convencieron.

De confirmarse, Arbeloa regresará a la Premier League para debutar como técnico en la primera jornada ante su compatriota Xabi Alonso, entrenador del Chelsea.

Será su debut como técnico en una de las ligas más exigentes, y se espera que el Fulham lo confirme en las próximas horas.