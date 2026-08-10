El defensa uruguayo Ronald Araújo se une oficialmente hoy lunes a las filas del Liverpool, después de haber completado todos los trámites médicos y administrativos necesarios para cerrar su traspaso en calidad de cedido desde el Barcelona hasta el final de la presente temporada.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que el jugador uruguayo viajó a la ciudad inglesa y se sometió al reconocimiento médico el pasado domingo, quedando todo listo para el anuncio oficial de su fichaje por el conjunto británico.

En estos momentos, todas las partes ultiman los trámites finales del contrato, como paso previo al anuncio oficial que se espera para hoy.

Incorporación urgente a los entrenamientos

El anuncio oficial del acuerdo hoy permitirá que el jugador se incorpore a los entrenamientos del Liverpool lo antes posible, a menos de dos semanas del arranque de la Premier League.

El entrenador español Míchel Iraola quiere contar con el jugador de forma inmediata debido a las lesiones de varios de sus defensas y a la aguda falta de opciones en su línea defensiva, lo que ha convertido la incorporación de Araújo en una prioridad absoluta para el club inglés.

Flick zanja la situación

El Barcelona y el Liverpool alcanzaron un acuerdo definitivo por la cesión del jugador uruguayo el pasado viernes, después de que el entrenador alemán Hansi Flick comunicara al jugador el pasado martes que no contaba con él como titular en sus planes para la nueva temporada, y que si quería jugar con regularidad, lo mejor era que buscara otro equipo que le garantizara los minutos de juego que necesitaba.

Araújo no dudó a la hora de tomar su decisión, y se sumó rápidamente al proyecto de Iraola en el Liverpool, que atraviesa una grave crisis defensiva que hizo del fichaje de un defensa del nivel del uruguayo una necesidad apremiante antes del inicio de la temporada.