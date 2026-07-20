Según un informe periodístico, la estrella belga Kevin De Bruyne y el Nápoles están dispuestos a separarse tras solo un año juntos. Intermediarios buscan un nuevo club para el jugador en Turquía o Arabia Saudí.

Se esperaba que De Bruyne acabara su carrera en uno de esos destinos tras la decisión del Manchester City de no renovarle el verano pasado.

De Bruyne fichó por el Nápoles por motivos de estilo de vida, pero una grave lesión lo mantuvo inactivo varios meses y le dejó una experiencia decepcionante.

Tras su regreso, mostró su descontento con el estilo defensivo de Antonio Conte, y la llegada de Massimiliano Allegri, aún más defensivo, no le ha dado señales positivas sobre su futuro.

Según L’Équipe, el jugador, que cumplió 35 años el mes pasado, ya prepara su último destino.

Su contrato con el Nápoles vence en 2027, con opción a un año más.

El informe menciona interés previo del Galatasaray y de otros clubes de la Liga turca y la Liga Roshen.

Como llegó gratis tras dejar el Manchester City, Nápoles podría dejarlo marchar por una cifra simbólica para liberar masa salarial.