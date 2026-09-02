El suizo Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, está siendo objeto de un intenso escrutinio desde que renunció al plan de vender un porcentaje de los derechos de los torneos de la FIFA, en especial la Copa del Mundo, a inversores del sector privado.

Infantino se enfrenta a la posibilidad de entrar en disputas judiciales con la UEFA, que no ha ocultado su deseo de que dimita, y que además ha intensificado sus movimientos mediante la presentación de varios expedientes legales por todo Estados Unidos, en un intento de obligarlo a marcharse.

El sitio "The Athletic" señaló que se espera que la Federación Internacional asuma los costes legales de Gianni Infantino, en un momento en el que la UEFA estudia iniciar acciones penales contra él en Suiza.

Y agregó: "La razón de esto es que Infantino actuaba en nombre de la Federación Internacional y en su condición de presidente de la misma".

A pesar de las crecientes presiones, Infantino ha resistido hasta ahora los llamamientos que exigen su salida, los cuales no provienen únicamente de la UEFA, sino también de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, así como de la Confederación Asiática.

No obstante, existen divisiones dentro de la Concacaf entre las federaciones miembros que quieren la salida de Infantino y aquellas que prefieren su permanencia.

El plazo para que cualquier candidato se presente a competir contra Infantino en las elecciones concluye el próximo 18 de noviembre, y las elecciones se celebrarán durante el Congreso de la FIFA en Marruecos, el próximo mes de marzo.

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