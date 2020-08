Antonio Conte confirmó su permanencia en Inter

El técnico de Alexis Sánchez y Lautaro Martínez desmintió los rumores sobre una posible partida a la Juventus tras enfrentarse a la dirigencia.

A pocos días de enfrentarse al Getafe, por el paso a cuartos de la , desde surgió el rumor de una posible salida de Antonio Conte en el . Y es que el pasado sábado, el técnico interista críticó la poca protección de la cúpula del club, pese a cerrar la como sublíder, a solo un punto del campeón .

"He visto ataques gratuitos contra el equipo y contra mí, y he percibido poca protección por parte del club. Así que estos 82 puntos nos los merecemos los jugadores y yo. Esto es mío, del staff y de los futbolistas. Habría que hablar con el presidente, que está en ... No me gustan los que se suben al carro, en el carro hay que estar en lo bueno y en lo malo. Lamentablemente, esto en el Inter no ha sucedido. Alguno se sube al carro, pero la montaña de mierda ha caído sobre mí y sobre los jugadores... Cada uno ha mirado por su parcelita, sin protegerme a mí ni a los futbolistas", sostuvo tras el cruce ante .

Alexis Sánchez en Inter: hasta cuándo se queda, contrato y su futuro en Italia

El artículo sigue a continuación

Más equipos

En ese sentido, La Gazzetta dello Sport indicó a Maximiliano Allegri como candidato al banquillo lombardo, tal como sucedió en la Juventus en 2014. Sin embargo, el entrenador de Alexis Sánchez y Lautaro Martínez desmintió esa información, asegurando que seguirá ligado al cuadro de San Siro por, al menos, tres años.

"Me casé con un proyecto de tres años en Inter y, como siempre he hecho en mi vida, trabajaré duro y lucharé con todas mis fuerzas y con todas mis posibilidades para que este sea un proyecto ganador", dijo en diálogo con ANSA. "Desmiento todas las noticias que hablan sobre un contacto con Juventus", cerró, luego que lo dieran como alternativa de Maurizio Sarri en la Vecchia Signora.