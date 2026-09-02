Antes del secuestro de Mbappé: frustran un peligroso plan criminal en Francia

Informes de prensa franceses han revelado que se ha frustrado un peligroso plan criminal que tenía como objetivo secuestrar a Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, junto a otras 25 personalidades entre futbolistas, cantantes de rap y empresarios adinerados.

El diario español "Marca" informó de que las autoridades francesas detuvieron al joven "Clément L.", de 18 años, quien dirigía una organización criminal bajo el alias "Lister Z".

El periódico explicó que el acusado ya cumple una pena de prisión por casos de robo a mano armada y proxenetismo, pero las investigaciones revelaron que continuaba dirigiendo a los miembros de la banda desde dentro de su celda, utilizando la aplicación "Snapchat" para dar las instrucciones.

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Añadió que la policía logró identificarlo tras investigar un robo que tuvo como objetivo una tienda de relojes de lujo en la ciudad de Neuilly-sur-Seine el pasado mes de abril.

Durante el registro de sus dos teléfonos móviles, las autoridades encontraron una lista que incluía direcciones e información relativa a 26 objetivos que la organización planeaba secuestrar, entre ellos futbolistas, artistas de rap y empresarios que poseen enormes fortunas.

Una fuente judicial confirmó que Kylian Mbappé era uno de los objetivos más destacados de la lista, junto a uno de los cantantes de rap, además de varios empresarios, entre ellos un joyero, un comerciante de carne turco y un empresario chino, todos ellos con grandes fortunas.

Durante la investigación, el acusado, que abandonó los estudios en el primer año de un programa de formación profesional en cocina, dijo que esperaba completar su educación y trabajar como cocinero en el futuro, pese a las graves acusaciones que se le imputan.

La revelación del plan provocó una gran conmoción en Francia, especialmente porque la lista de objetivos incluía nombres destacados, encabezados por la estrella del Real Madrid y capitán de la selección de Francia.

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