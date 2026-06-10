Antes del partido contra Senegal, ¿ha sancionado Deschamps a Koundé?

Un informe periodístico reveló este miércoles que el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, sancionó a Jules Koundé, jugador del Barcelona, antes del partido contra Senegal del próximo martes, con el que ambos equipos debutarán en el Mundial de 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque Deschamps le reprendió durante la primera parte del Francia-Irlanda del Norte (3-1) del lunes, Kondé no fue sustituido por sanción, como se había especulado.

Según «L'Équipe», el defensa del Barcelona fue reemplazado en la segunda parte por Malo Justu por una lesión.

Según el diario, su estado no preocupa de cara al debut contra Senegal.

De todos modos, se deberá vigilar su presencia en la sesión de este jueves en Boston.