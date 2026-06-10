Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Antes del partido contra Senegal, ¿ha sancionado Deschamps a Koundé?

Francia vs Senegal
Francia
Senegal
World Cup
D. Deschamps
J. Kounde
Francia
Senegal
EE. UU.

Fue sustituido contra Irlanda del Norte

Un informe periodístico reveló este miércoles que el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, sancionó a Jules Koundé, jugador del Barcelona, antes del partido contra Senegal del próximo martes, con el que ambos equipos debutarán en el Mundial de 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque Deschamps le reprendió durante la primera parte del Francia-Irlanda del Norte (3-1) del lunes, Kondé no fue sustituido por sanción, como se había especulado.

Según «L'Équipe», el defensa del Barcelona fue reemplazado en la segunda parte por Malo Justu por una lesión.

Según el diario, su estado no preocupa de cara al debut contra Senegal.

 De todos modos, se deberá vigilar su presencia en la sesión de este jueves en Boston.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN

Anuncios