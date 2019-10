Reyna arremetió contra Gignac: "No es una persona de buen corazón"

El atacante de Veracruz se pronunció sobre la actitud del delantero francés, que marcó un gol cuando los Tiburones Rojos estaban en protesta.

Ángel Reyna, delantero del Veracruz, tuvo duras palabras contra André-Pierre Gignac por lo sucedido en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2019. El francés, pese a que todo el equipo de los Tiburones Rojos estaba parado en cancha en señal de protesta, pateó al arco y marcó el gol que puso al frente a Tigres.

"Es triste que pierdas el sentido común si ves a tu colega de profesión y compañero que no se mueve que no tiene la participación por un bien del futbol, en este caso de Edu Vargas y Gignac no tengan el sentido común o el buen corazón de apoyar. Ellos sabían de la situación y de lo que se trata", dijo a Azteca Deportes.

En ese sentido, Reyna considera que la actitud de Gignac deja mucho que desear. "La grandeza de Tigres que ha ganado con sus campeonatos, con sus buenas participaciones en todos los torneos, creo que queda mucho a deber por este jugador que en ha venido a hacer lo que quiere con los árbitros, con los compañeros. Eso no es de una persona digna y de buen corazón".