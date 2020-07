¿Quién es Andrés Lillini? El entrenador interino de Pumas para el Apertura 2020

El formador argentino se hará cargo del primer equipo en lo que Universidad encuentra un interino.

El inesperado adiós de Míchel González tomó en curva a Pumas, pues los Felinos contaban con el español para dirigirlos en el Apertura 2020. Finalmente, argumentando motivos personales y familares, el timonel dejó el cargo que ocupó por dos torneos.

Chucho Ramírez aseguró que su equipo ya se encuentra buscando un nuevo timonel, pero al menos para su duelo debut de la Jornada 1 el entrenador interino será el argentino Andrés Lillini. Llegado a Universidad Nacional en 2017, funge como director de fuerzas básicas y conoce a fondo la estructura deportiva.

Con experiencia en el futbol de y de , el sudamericano puede presumir haber descubierto talentos como Ever Banega, Nicolás Gaitán y Aleksandr Golovin en el futbol internacional, y en jugadores como Adrián Aldrete o Ever Guzmán, campeones Sub 17 en 2005.

A continuación, en Goal te contamos más a profundidad la trayectoria de Lillini y sus credenciales para hacerse cargo del banquillo Felino.

TRAYECTORIA

Su llegada en el futbol mexicano se dio para principios de los 2000´s, dirigiendo la estructura deportiva de . Posteriormente se marcha a Boca, donde tuvo ingerencia en el proyecto de fuerzas básicas.

Para 2011 trabajó en el CSKA de Moscu, uno de los equipos más reconocidos del futbol de Rusia. Luego de un paso como auxiliar en Gimnasia, asumió su puesto como formador en el Club Universidad.

A lo largo de su gestión, el club ha conquistado trofeos en categorías inferiores, además de dar proyección a canteranos como Miguel Carreón, Andrés Iniestra, Alan Mozo y Julio Rivas al trabajo de primer equipo.