Ander Herrera: "Neymar y Mbappé seguirán en el PSG y más con la situación que estamos viviendo"

El jugador español del conjunto parisino cree que sus dos compañeros continuarán en el Parque de los Príncipes, especialmente en el contexto actual.

Neymar nunca ha estado más contento en el París Saint-Germain de lo que está ahora, según afirmó este domingo Ander Herrera, quien también ha calmado los rumores que sugieren que Kylian Mbappe podría abandonar el club este verano.

Después de su tercera temporada con el , Neymar había sido vinculado con un regreso a , donde y el le esperaban con los brazos abiertos. Por su parte, Mbappe estuvo relacionado con una mudanza por mucho dinero al Real Madrid o al .

Herrera, sin embargo, dice que ambas estrellas están asentadas en la capital francesa y ha revelado que la crisis del coronavirus, que trajo el final prematuro de la , ha sido una influencia positiva en ese sentido.

En declaraciones realizadas para "Tiempo de juego", de la Cadena COPE, el ex jugador del de Bilbao y del sentenció: "Mbappe y Neymar todavía están en el PSG y aún más con la situación en la que nos encontramos actualmente. Cené con Neymar antes de la cuarentena y él está muy involucrado con el proyecto. Me dijo que nunca había sido tan feliz en París. El proyecto del PSG es para que ambos se sientan realizados en París".

Por último, sobre la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones con el y la polémica con el festejo de los jugadores del PSG, en el que se burlaban de Erling Halaand, Herrera asegura que no fue solo con el joven noruego. "En la ida lo celebraron públicamente y pusieron un par de tweets desafortunados en la cuenta oficial lo que nos dolió en el orgullo diciendo que no compraban súperestrellas si no que las creaban. No es bueno hacer enfadar a Neymar y Mbappé", avisó.