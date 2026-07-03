Ancelotti vuelve a sonreír tras un avance importante en la concentración de Brasil

El cuerpo técnico de Brasil por fin recibió una buena noticia: el extremo del Barcelona, Raphinha, ya entrenó parcialmente con el grupo y podría llegar a los cuartos de final del Mundial si su país avanza.

Su regreso alegró al seleccionador Carlo Ancelotti tras unos días complicados por la lesión de Lucas Paquetá y la incertidumbre sobre otros jugadores.

El jugador ha dado el paso más importante en su recuperación al volver a entrenar con el grupo. Aunque se confirmó que no jugará ante Noruega en octavos, el cuerpo técnico quiere tenerlo listo para unos posibles cuartos de final contra el ganador de México e Inglaterra.

Antes del inicio de la sesión en Nueva Jersey, sus compañeros le recibieron con el tradicional pasillo de honor y aplausos.

Tras el recibimiento, completó el calentamiento y los primeros ejercicios con balón antes de separarse del grupo para realizar trabajos específicos de baja intensidad, supervisado por los preparadores físicos, con el fin de terminar su recuperación.

Según «Marca», el plan médico de Rafinha replica el de Neymar hace dos semanas: integración gradual con el grupo, para luego incrementar la carga física y autorizar su regreso cuando ya no haya riesgo de recaída.

La prioridad es pasar de ronda y tener a Rafinha listo para cuartos.