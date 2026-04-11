Ancelotti sorprende a Neymar a dos meses del Mundial

A dos meses del Mundial, el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, reavivó el debate sobre el futuro de Neymar Jr. con la «Seleção». En una entrevista con «France Football», afirmó que su regreso es «posible». siempre que recupere su mejor forma física y técnica a tiempo.

Neymar no juega con Brasil desde octubre de 2023, cuando se lesionó la rodilla ante Uruguay, y aún se recupera.

De vuelta en el Santos desde 2025, el jugador de 34 años trabaja para recuperar su nivel y estar en la Copa, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

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Pese a su larga ausencia, Neymar cuenta con el respaldo de líderes como Casemiro, quien destaca que el máximo goleador histórico de Brasil (79 goles) aún puede aportar experiencia y calidad.

Ancelotti, prudente, declaró: «Neymar es un talento excepcional y es natural que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial. La Federación Brasileña de Fútbol y yo lo estamos evaluando, y tiene dos meses para demostrar su plena disponibilidad».

El técnico italiano añadió: «Solo convocaré a los jugadores que estén físicamente preparados. Neymar se está recuperando bien de su lesión de rodilla y ha vuelto a marcar goles. Tiene que seguir trabajando al mismo ritmo, va por el buen camino».

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Aunque se perdió los amistosos contra Francia (2-1) y Portugal (3-1), los informes de la concentración indican que aún tiene opciones si recupera su mejor versión.

Medios estadounidenses aseguran que Neymar podría dejar el Santos en los próximos meses. Sus representantes ya mantuvieron conversaciones preliminares con el club Cincinnati, lo que podría llevar a su fichaje por la Major League Soccer (MLS) en 2027, posiblemente el último capítulo de su carrera.