Ancelotti no se plantea romper su contrato con el Real Madrid

No ha habido conversaciones entre Carlo Ancelotti y la Federación Brasileña de Fútbol

El nombre de Carlo Ancelotti vuelve a sonar con fuerza para tomar las riendas de la selección brasileña de fútbol. ESPN Brasil habla de una "señal positiva" de cara a que el italiano se haga cargo de la canarinha pese a que tiene contrato en vigor con el Real Madrid.

No obstante, su entorno asegura a GOAL que no ha habido conversaciones entre Ancelotti la Federación Brasileña de Fútbol y el italiano no se plantea en ningún caso romper su contrato con el Real Madrid, el cual expira en junio de 2024. Ancelotti considera que el mejor sitio para entrenar es el club blanco.

Sí es cierto que Ancelotti sabe del interés de Brasil en hacerse con sus servicios y que Luis Enrique es otro de los favoritos de la Federación Brasileña, aunque el preferido es el técnico madridista.

En el caso de que en junio la situación cambiase, sería el momento para que Ancelotti analice la situación en el caso de que el puesto en Brasil siga vacante, además de analizar otras posibles ofertas que haya encima de la mesa. En ese caso Ancelotti tendría que tomar la decisión de aceptar la oferta brasileña o alguna de las que tuviera en su mano, además de evaluar si se siente con fuerzas para seguir entrenando o si decide dejarlo.

La Federación niega el fichaje de Ancelotti

La Federación Brasileña de Fútbol ha emitido un comunicado oficial asegurando que la noticia de que Ancelotti sea el nuevo entrenador de Brasil no es cierta. "La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informa que la noticia divulgada el viernes (10/02) de que el entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, es el nuevo técnico de la Selección Brasileña no es correcta. El Presidente Ednaldo Rodrigues mantiene las declaraciones realizadas el miércoles, tras el sorteo de los partidos de la Copa de Brasil. En la ocasión, el dirigente descartó especulaciones, dijo que el asunto se trata de forma transparente y que el entrenador elegido se anunciará en el momento oportuno".