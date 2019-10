Ancelotti: "Lozano debe adaptarse al equipo"

El técnico italiano considera que el proceso de Lozano es natural y debe recibir paciencia.

El igualó 0-0 ante el en calidad de visitante, aunque la noticia más preocupante vino de parte de Chucky Lozano, pues el delantero mexicano no entregó una buena actuación, siendo al minuto 61 el primer sustituido de Carlo Ancelotti.

En conferencia de prensa, el experimentado técnico defendió a su pupilo, explicando las causas por los que no está rindiendo a su máximo nivel: "Hay un motivo por el que Lozano no está jugando bien, es un camino natural: tuvo los mismos problemas que otros jugadores que nunca habían jugado en ; debe adaptarse al equipo y el equipo debe adaptarse a él. Hoy no fue decisivo, pero sí peligroso".

Desde su debut ante la el 31 de agosto, Lozano no se ha vuelto a hacer presente en el marcador, y aunque ha firmado algunas buenas actuaciones, su desempeño no ha estado de acuerdo a las expectativas.

Al regresar de la Fecha FIFA, el Napoli recibirá al Hellas Verona, en la Jornada 8 de la . Chucky estará presente en los amistosos de la Selección mexicana y volverá después al club italiano.