Ancelotti: Intercambio ideas con Mourinho y hará un trabajo excelente en el Real Madrid

El veterano entrenador italiano Carlo Ancelotti afirmó que le une una muy buena relación con José Mourinho, técnico del Real Madrid, desde hace mucho tiempo, señalando que ambos intercambian ideas y mensajes de forma continua.

Las declaraciones de Ancelotti, seleccionador de Brasil, se produjeron durante su visita a las instalaciones del club merengue este jueves, para interesarse por los jugadores brasileños de las filas del conjunto blanco antes del esperado parón internacional.

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Sobre su relación con Mourinho, Ancelotti dijo en declaraciones a la prensa: "Una relación muy buena, y lo es desde hace mucho tiempo. Tengo una relación excelente con él, intercambiamos ideas y mensajes. Estoy muy contento de que esté aquí y de que sea capaz de aprovechar este gran club, que es el Real Madrid, al que conoce bien".

El exentrenador del conjunto blanco continuó: "José es un gran entrenador y, por cierto, estoy seguro de que hará un trabajo excelente aquí".

Respecto a su visión sobre el comienzo de esta etapa con Mourinho, Ancelotti declaró: "La veo muy buena. Creo que tuvo algunas dificultades en el primer partido. Poco a poco el equipo jugó mejor en el segundo partido, y fue un gran encuentro contra la Sociedad. Ahora comienzan los duelos importantes: el partido contra el Betis (mañana viernes en la Liga) y el inicio de la Liga de Campeones".

Ancelotti concluyó diciendo: "Creo que el equipo está bien preparado, con los nuevos fichajes que aportan mucho y añadirán mucho al equipo. Creo que será una gran temporada para el Real Madrid".

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