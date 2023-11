Ancelotti da la razón a Puyol: "Puede ser que Vinicius tenga que mejorar su actitud; si quiere hablar con él, que lo haga"

El entrenador del Real Madrid compareció en Valdebebas un día antes del partido contra el SC Braga; explicó por qué Bellingham no completó el entreno.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció este martes en sala de prensa de Valdebebas en la previa al partido que su equipo disputará el miércoles contra el SC Braga, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Un empate le vale a los blancos para pasar a octavos.

El italiano fue consultado acerca de todos los temas que hacen a la actualidad del Real Madrid y también a las declaraciones que hizo Puyol el lunes, cuando el ex capitán del Barcelona sostuvo que Vinicius debería mejorar su "actitud" para ganar "reconocimiento". Ancelotti dio la razón, en algún punto, al ex internacional español. "Puede ser que tenga que mejorar su actitud en algunas circunstancias", opinó.

Además, el preparador madridista explicó por qué Jude Bellingham no completó el entrenamiento del martes. "Ha recuperado bien, no ha hecho toda la sesión para evitar golpes, pero se ha sentido bien. Lo evaluaré mañana con él", dijo Ancelotti este martes.

El artículo sigue a continuación

Estas son las declaraciones de Ancelotti en sala de prensa:

Djaló: "No nos fijamos mucho en lo individual, sino en el equipo, en su organización. La delantera del Braga tiene varias opciones, jugadores muy rápidos, un delantero centro muy alto. Juega simplemente bien al fútbol. ¿Es suficiente para ganar jugar bien? Creo que no. Hay muchas otras cosas".

El Braga: "Ha jugado muy bien contra nosotros, nos creó muchos problemas. Hay que defender bien contra ellos, si bajas los brazos y piensas que el partido está acabado, ellos vuelven. Lo defensivo ante equipos así es muy importante".

Endrick: "No me sorpende que haya sido llamado con Brasil, está jugando muy bien. Me parece el premio a un jugador joven que lo está haciendo muy bien".

Falta de gol de los delanteros: "Tenemos que ser pacientes, los delanteros pasan estos momentos, que tiras mucho y no marcas, y en otros la tocas y la metes. Rodrygo es el jugador que más tira de la Liga, se mueve bien, llega... Hay que ser pacientes, este momento pasará, como pasan todos".

Brahim: "Hablé con él, la verdad es que no ha tenido muchos minutos, sé que es un jugador que puede aportar. La competencia es muy grande, es un jugador que me gusta. Es profesional, tendrá su papel. He leído que tengo algo contra él, que está sentenciado... no es verdad. No soy juez, usáis mucho la palabra sentencia, no me gusta como suena. Yo no sentencio a nadie. Siento algo especial por Brahim, ha jugado en el Milan".

Favorito en Champions: "No hay grandes sorpresas, los que han peleado estos años van a pelear también este. El Bayern, el City, el PSG... Junto a los españoles, todos van a pelear la Champions".

Mercado: "No creo que hagamos nada en invierno, en la segunda parte de la temporada volverán los lesionados. No sé cuándo, pero antes del final de la temporada. No vamos a hacer nada en invierno... En verano, ojalá".

Críticas: "No creo que me tengan ganas. Me siento muy querido cuando me encuentro a un aficionado del Madrid, y en el Bernabéu. Y en el club. Toda esta crítica no la siento, estoy muy cómodo aquí".

Falta de gol: "Es complicado decir cuántos goles hay que marcar, yo creo que gana el que menos encaja. De media hacemos dos por partido, y ahora creo que estamos más o menos así, es importante. Tienes que marcar más si encajas más, pero el equipo ha logrado mucho a nivel defensivo esta temporada, eso ayuda mucho para no necesitar tantos goles".

Vinicius: "Si Puyol quiere hablar con Vinicius, que lo haga, tiene mucha experiencia. Vini marca la diferencia, eso es claro, puede ser que tenga que mejorar su actitud en alguna circunstancia. Pero ha mejorado muchísimo, y sigue mejorando. Estamos encantados con él. Hace lo mejor, en los últimos partidos ha estado algo descolocado, pero ha mejorado mucho".

Bellingham: "Ha recuperado bien, no ha hecho toda la sesión para evitar golpes, pero se ha sentido bien. Lo evaluaré mañana con él".

Ganar o jugar bien: "Ganar, ganar. Es lo único. Si ganas es bueno y si empatas o pierdes es malo. Si juegas bien lo normal es ganar, pero ganar es lo único por lo que un entrenador es evaluado".

Clasificarse ya para octavos: "Es importante, acabar con la fase de grupos ya sería bueno, habrá que pelearlo, lucharlo, hace poco que hemos jugado con el Braga y nos conocemos bien. Es un buen equipo que viene para sacar puntos. Necesitamos lo máximo".