El Al-Ahli saudí podría encontrarse ante una prueba que no tiene que ver únicamente con su capacidad para imponer su estilo habitual, sino con su habilidad para lidiar con un rival capaz de castigarlo si le deja los espacios que busca. El enfrentamiento ante el Sundowns no parece del tipo que permita al equipo saudí jugar de la misma manera a la que está acostumbrado sin realizar algunos cálculos adicionales.

El Al-Ahli se apoya en muchos de sus tramos en la presión y en el intento de reducir los espacios ante el rival, avanzando tras recuperar el balón y buscando rápidamente llegar a la portería. Pero este método conlleva un riesgo evidente cuando el otro bando es capaz de aprovechar los espacios a la espalda de la línea defensiva, lo que sitúa a Marino Pušić ante una ecuación táctica difícil antes del esperado enfrentamiento.

La presión del Al-Ahli podría convertirse en un arma en su contra

La presión alta ofrece al Al-Ahli la oportunidad de recuperar el balón en zonas adelantadas y obligar al rival a cometer errores, además de ayudar al equipo a mantener el juego lejos de su portería. Pero el problema comienza cuando la presión no está lo suficientemente organizada o la primera línea es superada con facilidad, porque el espacio que se deja a la espalda de los centrocampistas y defensas se convierte en un objetivo directo para el rival.

Y ahí radica el peligro ante el Sundowns, que puede lidiar con la presión mediante el movimiento rápido y el pase en los espacios, para después pasar del estado defensivo al ofensivo en poco tiempo. Y si el Al-Ahli avanza con un gran número de jugadores sin la debida cobertura por detrás del balón, su defensa podría encontrarse ante situaciones abiertas difíciles de gestionar.

Lee también: Jesus sobre Ronaldo: los Balones de Oro no me interesan y jugará en un solo caso

Por ello, al Al-Ahli no se le exigirá renunciar a la presión, sino que quizá necesite elegir sus momentos con mayor cuidado, de modo que la presión no pase de ser un medio para recuperar el balón a un motivo para dar al Sundowns la mejor oportunidad de llegar a la portería de Édouard Mendy.

Pušić ante un posible cambio de dibujo

Pušić se apoya en más de un dibujo durante el último periodo, entre ellos el 4-3-3 y el 4-2-3-1, lo que le otorga flexibilidad para lidiar con las circunstancias del partido. Pero el enfrentamiento ante el Sundowns podría empujar al técnico a introducir una modificación en el dibujo habitual, especialmente si quiere mantener el equilibrio entre la presión ofensiva y la protección de los espacios a la espalda de la defensa.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Y el cambio entre los dos dibujos durante el partido podría ser una de las soluciones a las que recurra el técnico, de modo que el Al-Ahli no quede prisionero de un único esquema táctico durante los noventa minutos. La presencia de tres jugadores en el medio, por ejemplo, podría dar al equipo una mayor capacidad para cerrar los espacios ante las transiciones del Sundowns, mientras que el 4-2-3-1 permite un equilibrio distinto a la hora de construir el ataque y presionar.

Y lo más importante es que el cambio no estará ligado a los números sobre el papel tanto como a las posiciones de los jugadores durante la pérdida del balón, porque el problema principal que teme el Al-Ahli no es solo la manera de construir el ataque, sino qué sucederá en los primeros segundos tras perder el balón.

Los espacios a la espalda de la defensa: la palabra clave

Si el Al-Ahli se lanza al ataque de forma exagerada, los espacios a la espalda de los defensas serán uno de los puntos más importantes que el Sundowns podría intentar aprovechar. Por ello, la colocación de la línea defensiva y de los centrocampistas será decisiva, especialmente en los momentos en los que los laterales se adelanten o los jugadores de la primera línea se muevan a zonas avanzadas.

Se espera que el Sundowns intente atraer al Al-Ahli hacia adelante antes de golpear en los espacios a su espalda, un método que sitúa al equipo saudí ante dos opciones: o bien continuar con la presión asumiendo el riesgo, o bien retroceder un paso para mantener el equilibrio e impedir que el rival disponga del espacio que necesita para ejecutar las transiciones.

Y aquí aparece la importancia de la organización tras la pérdida del balón, ya que el Al-Ahli debe contar con un número suficiente de jugadores por detrás del balón en el momento del ataque, además de rapidez en el repliegue y en el cierre de las líneas de pase que el Sundowns pueda utilizar para lanzarse al tercio ofensivo.

El Al-Ahli entre su identidad y las exigencias del enfrentamiento

El enfrentamiento podría obligar a Pušić a cambiar algunos de los detalles que el Al-Ahli está acostumbrado a ejecutar, no porque el estilo del equipo no sirva, sino porque cada gran partido necesita una lectura distinta de la naturaleza del rival. Mantener la identidad ofensiva no significa necesariamente jugar con la misma intensidad durante todo el partido o presionar en cada instante.

El Al-Ahli posee la calidad que le permite presionar e imponer su ritmo, pero al mismo tiempo necesita ser consciente de que el Sundowns no le concederá espacios gratis, y podría convertir cualquier arranque no calculado en un ataque peligroso en el sentido contrario. Por ello, el equilibrio entre el atrevimiento y la cautela será una de las claves más importantes del partido.

Y entre el 4-3-3, el 4-2-3-1 y la posibilidad de introducir otras modificaciones durante el encuentro, Pušić cuenta con más de una opción táctica, pero la verdadera prueba estará en elegir el momento adecuado para cambiar el dibujo o rebajar el ritmo de la presión. Si el Al-Ahli logra proteger los espacios a la espalda de su defensa, su estilo ofensivo puede convertirse en un punto fuerte; pero si deja esos espacios abiertos, podría encontrarse ante las armas más peligrosas del Sundowns.