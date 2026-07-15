Análisis arbitral: ¿Merecía el jugador inglés la expulsión por Messi?

La entrada que Lionel Messi sufrió de Elliot Anderson en la semifinal del Mundial 2026 ha generado polémica en redes, donde se difundió una imagen que parecía mostrar una agresión.

Sin embargo, la web española «Archivo Far», especializada en arbitraje, asegura que la imagen se difundió fuera de contexto y confirma que Anderson tocó primero el balón, y que, tras pasar el balón, su pierna chocó con la rodilla de Messi cuando este entraba en su trayectoria.

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La web añadió que la situación no justificaba la expulsión ni constituía una infracción, pues el contacto fue consecuencia natural del movimiento tras el pase, sin violencia ni entrada temeraria del inglés.

Anderson ya había visto la amarilla en el 37 por otra entrada sobre Messi, en un partido marcado por la tensión entre ambas selecciones.