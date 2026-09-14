Amrouche sorprende a Achraf Dari con una nueva decisión en el Al-Ahly

El marroquí Houcine Ammouta, director técnico del primer equipo de fútbol del Al Ahly, anunció la convocatoria de su equipo de cara al enfrentamiento ante el Abou Qir Fertilizers, previsto para mañana martes, dentro de las competiciones de la Liga Premier de Egipto.

La convocatoria del Al Ahly deparó una sorpresa con la aparición del defensa marroquí Achraf Dari por primera vez esta temporada, después de que Ammouta decidiera incluirlo en la lista del equipo de cara al partido, en un paso que abre la puerta a su participación con el Castillo Rojo durante el próximo período.

La convocatoria también contó con la incorporación del lateral izquierdo Tawfik Mohamed, recién llegado a las filas del Al Ahly, mientras que el dúo formado por Taher Mohamed Taher y Omar El Saai volvió a entrar de nuevo en los planes del cuerpo técnico.

Por otra parte, Houcine Ammouta excluyó de la lista del partido al dúo formado por Aktay Abdallah y Ali Mahmoud por razones técnicas.

A continuación, la convocatoria del Al Ahly ante el Abou Qir Fertilizers:

Portería: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Hamza Alaa.

Defensa: Achraf Dari, Hady Riad, Karim Fouad, Tawfik Mohamed, Yassine Meriah, Mohamed Hany.

Centro del campo: Marwan Attia, Akram Tawfik, Emam Ashour, Afsha, Omar El Saai, Ahmed Reda.

Ataque: Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Hussein El Shahat, Zizo, Achraf Bencharki, Taher Mohamed Taher.

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El Al Ahly afronta el enfrentamiento ante el Abou Qir Fertilizers en busca de recuperar la senda de las victorias, después de haber comenzado su andadura en la liga de forma sólida, logrando el triunfo ante el El Sharkia Enppi por 3-2, para luego imponerse al Zed por dos goles a cero, antes de vencer al Smouha por un gol a cero.

El último partido del Al Ahly en la liga había terminado con empate ante el Al Mokawloon Al Arab por 1-1, por lo que el equipo busca regresar al camino de las victorias frente al Abou Qir Fertilizers, en un momento en el que la aparición de Achraf Dari representa una nueva incorporación a las opciones defensivas de Ammouta durante la próxima etapa.