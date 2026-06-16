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Amorim: «El Milan es una ambición que me ha acompañado toda mi carrera»

AC Milán
Fichajes

El largo proceso de selección ha terminado. Ruben Amorim es el nuevo entrenador del Milan, según anunció el club rossonero en un comunicado oficial.



Estas han sido sus primeras palabras:


«Hay ambiciones que te acompañan a lo largo de toda tu carrera y, para mí, entrenar al Milan siempre ha sido una de ellas», declaró Rúben Amorim. «Sé perfectamente lo que representa este club: historia, prestigio y una afición extraordinaria en todo el mundo. Es un reto que afronto con orgullo y entusiasmo, plenamente consciente de lo que significan estos colores. Estoy deseando empezar y vivir cada día la pasión que anima al Milan».

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