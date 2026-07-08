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Abobakr El Mokadem

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Amorim anuncia su decisión sobre el futuro de Modrić en el Milan

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Su contrato finalizó el mes pasado

El nuevo técnico del Milan, el portugués Rúben Amorim, ha confirmado que el croata Luka Modrić no seguirá en el club tras terminar su contrato el mes pasado.

Modrić disputó el Mundial con Croacia y quedó eliminado tras perder 2-1 ante Portugal en dieciseisavos.

Al terminar su contrato, crece la incertidumbre sobre el futuro del exmadridista de 40 años.

Sin embargo, el técnico luso quiere que siga en el Milan para la temporada 2026/2027.

 Según «Marca», Amorim declaró: «Quiero que Modrić se quede. He hablado con Luka y, si es necesario, iré yo mismo a buscarlo».

Y concluyó: «Quiero que Modrić esté con nosotros esta temporada».

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