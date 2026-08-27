Amorim acalla la polémica sobre Maignan: «Está muy implicado en el proyecto»

En la víspera del Milan-Venezia, el entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, compareció en rueda de prensa para presentar el duelo contra el Venezia, correspondiente a la segunda jornada de la Serie A Enilive 2026/27. A continuación, algunos extractos de sus declaraciones.





¿Cómo encontró a Maignan después de un verano intenso para él?

“Una cosa que he aprendido es que tengo que ver las cosas con mis propios ojos para poder valorarlas bien. He hablado con él, es un jugador implicado en este proyecto, es un líder. Es muy fuerte en los detalles, exige respeto y queremos que se quede aquí. Lo veo contento con el nuevo entrenador de porteros. Sé que se ha hablado mucho de él en las redes sociales. En los entrenamientos, se comporta como un líder y eso me lleva a pensar que está muy contento aquí”