Amorim, a punto de dirigir al Milan

Rúben Amorim, exentrenador del Manchester United, es el candidato principal para dirigir al Milan la próxima temporada.

Según «The Athletic», el técnico, de 41 años y sin equipo tras ser destituido el 5 de enero, se reunió la semana pasada en Portugal con los responsables del club italiano.

Su llegada forma parte de la reestructuración del club tras la eliminación de la Champions.

El club había pensado antes en el español Andoni Iraola, exentrenador del Bournemouth, pero el fichaje del vasco por el Liverpool tras el cese de Arne Slot lo frustró.

Antes, el club contactó a Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, y valoró a Oliver Glasner, Matthias Jaissle y Sebastián Hoeneß.

Fabrizio Romano confirmó en Facebook: «Rubén Amorim ha aceptado todas las condiciones que se han negociado con el Milan esta semana».

Y añadió: «El exentrenador del Manchester United lleva ventaja a Matthias Jaissle, porque quiere el puesto y está dispuesto a aceptar todas las condiciones del contrato».

El experto en fichajes añadió: «Las negociaciones están muy avanzadas y Amorim aguarda el visto bueno del Milan».