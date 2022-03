Amor: "Pedri parece que tenga la veteranía de Modric"

Si hay futbolistas que viven los Clásicos más intensamente que otros, esos son los canteranos. Los crecidos en las categorías inferiores de un equipo, los que sienten sus colores y los que han vivido toda la vida el sentimiento del club, ya sean del Barcelona o del Real Madrid. Este es el caso de Guillermo Amor, el jugador que poseía más títulos en la historia del Barça hasta que la generación de los Xavi, Puyol, Valdés, Iniesta, Messi, Busquets, Piqué y compañía le superó. De hecho, el de Benidorm sigue siendo el décimo futbolista con más partidos vistiendo la camiseta culé, con 421.

Tras una etapa como responsable de relaciones institucionales y deportivas del Barcelona, Joan Laporta prescindió de sus servicios a final de la pasada temporada. Después de un largo tiempo en silencio, Amor analiza para Goal la evolución del Barça de Xavi y las posibilidades que le ve al conjunto azulgrana para el Clásico del este domingo.

¿Qué equipo llega en mejor momento, después de estas semanas?

Es de los partidos en los que llegan los dos equipos en un muy buen momento. Primero, porque el Madrid está bien en Liga, va ganando y mantiene su distancia, y después de la eliminatoria contra el PSG estarán con la moral arriba. El Barça, después de eliminar al Galatasaray y ganando partidos en Liga y jugando bien, también llega en buena forma. Se puede ver un gran partido si arriesgan y van a ganar. Al Madrid el empate no le hace tanto daño y el Barça necesita la victoria si quiere acortar diferencias, teniendo pendiente todavía el partido contra el Rayo.

¿Cree que todavía tiene opciones el Barça?

Lo tiene que ganar todo. Opciones hay mientras matemáticamente las tenga, pero no tiene que pensar más allá de ganar en el Bernabéu. Si de aquí al final gana todos sus partidos, no sé si lo conseguirá o no, pero tendrá alguna opción.

Xavi repite constantemente que todos los partidos son una final, por cómo estaba el equipo hace meses.

Sí, claro, cuando tienes necesidad por la clasificación y porque te hace falta, todo son finales. Además, el Barça tiene la obligación de ganar siempre. Junto con el Madrid, se consideran favoritos en todos los partidos. No especular, van a ganar en casa y fuera.

¿Cuáles son las claves del Clásico? ¿El duelo Vinicius-Alves, el Modric-Pedri…?

El Barça tiene que ser fiel a su idea, a su estilo, tal y como lo está haciendo en los últimos partidos. Tiene que estar convencido de que puede ganar, aunque sea el Madrid y vaya líder. Sin pensar en el título. Tiene equipo, tiene plantilla y está en un buen momento. Ante el Galatasaray me gustó que el equipo tuviera el balón en los últimos minutos, ganando 1-2 teniendo ellos la necesidad de meter gol. Contra el Madrid el Barça tiene que estar concentrado en todo momento. Hay ejemplos, el más reciente el del PSG, que han empezado ganando el partido y el Madrid lo ha remontado en 10 minutos. Y sobre todo, según qué pérdidas de balón no se pueden cometer, como pasó en la Supercopa de Arabia. Creo que tendremos el balón y nuestras opciones. Hay que ser atrevido.

Modric y Pedri están en un gran momento. Uno tiene 36 años y otro 19. ¡Menudo duelo!

A veces, en los partidos gana el que controla más duelos. En el fútbol marca mucho el hombre contra hombre. Son dos jugadores de mucha calidad. Modric está demostrando que la edad no importa. Está rindiendo a un nivel muy alto. Y Pedri, a pesar de su juventud, parece que sea un veterano, por su saber estar, por cómo marca el tempo en cada momento. Maneja muy bien el partido siendo tan joven. Pedri parece que tenga la veteranía de Modric. Pero estos partidos los ganan los equipos. Te puede resolver siempre un jugador, como Vinicius por ejemplo, pero ganará el que mejor funcione como bloque.

¿Qué ha cambiado en los últimos meses para que hayamos visto esta evolución con Xavi? ¿Es la mentalidad, el modelo, los fichajes de invierno?

Todo suma. Los fichajes han aportado muchísimo y ahora hay más competencia. Eso ayuda mucho al equipo. Xavi cree que todos son importantes y pueden jugar en cualquier momento. No tiene problema en cambiar de central o de interior y que el equipo no lo note. Esto es fundamental. Xavi tiene claro lo que quiere, se le ve tranquilo y seguro en muchas cosas. Y se ha tenido la paciencia, porque es difícil empezar y ya ganarlo todo jugando bien. El aficionado está claro que tiene esa paciencia, también los medios, y lo normal es que vaya a mejor.

Dembélé parece que se ha activado cuando ha tenido la competencia de Adama. Después de apartarle, ahora está rindiendo mucho mejor.

Dembélé está rindiendo cuando sale de inicio y cuando sale del banquillo. Pero lo cierto es que cuando ha estado bien físicamente ha habido partidos en los que ha estado muy bien.

Pero en partidos puntuales, ¿no?

Si miramos los últimos años, ha tenido muchas lesiones. Y además, lesiones importantes, de operar. Que no eran tirones. Lesiones de meses y de las que te tienes que recuperar bien. Con un jugador con la velocidad que él tiene hay que ir con cuidado. Y él ha demostrado, después de las lesiones, salir a jugar con ningún miedo. Ha esprintado como un animal. Cuando un jugador tiene una lesión de ese tipo, normalmente cuando vuelves a jugar vas con miedo. Él en ningún momento ha puesto el freno, ha ido a tope. Durante todo este tiempo ha demostrado ser muy buen futbolista. Tiene unas condiciones únicas en velocidad, en manejo de las dos piernas y en golpeo. El pobre ha tenido la mala suerte de las lesiones, no se puede decir nada. Él no es culpable de nada. La gente lo asocia a muchas cosas, pero aquí siempre somos mucho de opinar. Juzgar sin conocer o hacerlo antes de tiempo no es bueno, hay que valorar más cosas. Es buena señal que le hayan intentado renovar y que sigan intentándolo. Veremos qué decide él.

Araujo y Pedri, titulares indiscutibles. Gavi entrando mucho, Nico aportando. Parece que Bartomeu dejó una buena herencia de jóvenes.

Los jóvenes siempre suelen salir. En la cantera hay nivel. Al final es un tema de confianza, de apostar, de ser valiente y dar continuidad. Está demostrado que los jugadores de la cantera, con esa continuidad y confianza, se hacen un hueco en el primer equipo y demuestran que quieren jugar en el Barça. No hay mayor fuerza que esa. El talento que puedas tener, sumado al esfuerzo y al sentimiento barcelonista, hacen una mezcla que no hay quién pueda con ella. Estos que has dicho, si no pasa nada, tienen que estar dando rendimiento durante mucho tiempo. Y ahí hace falta gente que apueste, como hizo Ronald. Esto hay que valorarlo. Metió a los jóvenes y les dio oportunidades. Y Xavi, que también es de la casa, también lo está haciendo.

Ir al Bernabéu siendo canterano debe ser una mezcla de emociones tremenda.

Nada es más bonito que jugar un partido así. Un Madrid-Barça o un Barça-Madrid es lo mejor que te puede pasar. Los has vivido desde pequeño y defiendes a tu club a muerte. Para los jugadores es algo especial, se vive muy diferente.

¿Está vislumbrando en este Barça algo de lo que practicó con Johan Cruyff y luego vio con Guardiola? ¿O todavía le falta?

Se ven muchas cosas. Tener el balón, tener las cosas claras, conocer algunos mecanismos y saber donde están colocados los compañeros. Se nota que a Xavi le gusta jugar con extremos abiertos y alargar el campo para que la gente del centro del campo tenga más espacios para recibir. Luego está el tema de salir desde atrás, con los centrales y el mediocentro, y tener el balón para crear las superioridades. Tienen claros los triángulos, con lateral, interior y extremo. Esto se está viendo. Y se nota mucho la presión arriba, como hacía el equipo de Pep. Con Pep había momentos en los que era imposible que el rival saliera. Con Xavi hay momentos en los que estamos recuperando rápido. Nuestra época era distinta. La presión tras pérdida no se hacía tanto, era todo más posicional, los extremos estaban en la línea y no iban tanto hacia dentro.

Hay cosas nuevas, como la posición de Dani Alves en ataque, haciendo de centrocampista al lado de Busquets

Eso va genial para crear superioridades en el medio. Pep también lo hacía. Es ahí donde marcas el partido. Si pasa el balón por el centro del campo y tienes a cuatro centrocampistas contra tres, ahí puedes recibir mejor y crear esas superioridades.

Se dice siempre que los Clásicos son partidos de detalles. ¿Está de acuerdo o cree que será más de planteamiento general?

Pues creo que las dos cosas. Habrá un planteamiento general para ir con seguridad al campo del Madrid sabiendo lo que tienes que hacer con y sin balón, pero también será de detalles, porque son dos equipos que tienen mucha calidad individual. Cualquiera de los jugadores puede resolver jugadas y decidir. Además, están los dos equipos con un nivel de acierto altísimo. Yo creo que todo va a ser decisivo, también los errores que se cometan.

De sus Clásicos en el Bernabéu, ¿cuál recuerda con más cariño?

En nuestra época, ganar allí era más difícil. En los últimos años, sobre todo en la época de Pep, el Barça iba a Madrid a ganar. Y ganaba bien. Ahí se rompió. Ahora volvemos a empezar. Estamos en una nueva era y veremos qué nos encontramos. Nosotros no ganamos tantos partidos, igual ganamos ese 0-1 de 1994 en el que marco yo y poco más.

El de Giovanni haciendo ‘butifarra’ a la grada en 1997.

Ese también se ganó, es verdad, 2-3. Pero ciertamente todos dejan buen recuerdo, incluso perdiendo. Si pierdes siempre aprendes algo, sobre todo cuando te dan caña, porque al siguiente año ya vas más concentrado. Cuando ganas, puede ser que te quede mejor recuerdo, pero todos son especiales.