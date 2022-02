América de Cali y una noche para el olvido en Rionegro

Visiblemente inferior al rival y con una productividad preocupante, tras una mala presentación en el Alberto Grisales, América de Cali regresará de su visita al nido. Los de Osorio fueron superados por los de Álvarez y además tuvieron hasta la suerte en contra en el juego de la sexta jornada del campeonato.

En línea con lo manifestado por el propio Osorio en la previa del partido, América se vio debilitado en nómina, juego y actitud, en parte por las salidas de Kevin Andrade, Pablo Ortíz y más recientemente de Emerson Batalla. Según el entrenador, un equipo con aspiración de título no se puede permitir tres bajas sensibles en tan poco tiempo, como tampoco se puede permitir que las cosas salgan tan mal como esta noche en el Oriente antioqueño.

Y es que el Diablo no solo extrañó a los ausentes, en una lista que también podría incluir a Deinner Quiñónes; también extrañó el fútbol, los goles y, sobre todo, la actitud de las fechas anteriores en las que con pundonor salvó algunos puntos. A las Águilas les bastó los 45 minutos iniciales para pasar por encima y sentenciar todo a favor.

Para muy poco sirvió la posesión americana en la complementaria, pues contrario al local, careció de profundidad para llegar al área y marcar. Tenencia inútil de la pelota, que no trascendió realmente en el desarrollo del juego y que deja aún más marcado el sabor amargo de la derrota. A eso, agregarle que la suerte tampoco acompañó: expulsión de García a poco de recibir el primer gol, penal de Segura tras ingresar para recomponer la defensa y un gol de Torres bien anulado por el VAR, que hubiese permitido, tal vez, otro desenlace.

Tanto Osorio como América tendrán que echar mano de la famosa resiliencia para cambiar el rumbo en el corto plazo, pese a lo complejo que me muestra el calendario: Equidad, Junior, Once Caldas y Cali asoman en el horizonte previo a debut en Copa Sudamericana ante Medellín. Cuatro desafíos ineludibles para reencontrarse, recomponer y recalcular, porque de lo contrario, se podría ir al traste el buen ambiente generado en las primeras fechas y no habrá duda que la continuidad del técnico volverá a quedar en duda con prontitud.