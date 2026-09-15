Amenazado con la cárcel: Sterling admite el delito del gas de la risa

El futbolista inglés Raheem Sterling admitió haber conducido de forma temeraria después de que su Lamborghini chocara contra las barreras de la autopista el pasado mayo.

El jugador de 31 años, originario de Berkshire, también reconoció la posesión de óxido nitroso, conocido como "gas de la risa", para su inhalación ilegal, así como no haber proporcionado una muestra para su análisis, según informó la cadena "BBC".

Sterling, que compareció ante el tribunal de primera instancia de Basingstoke, fue arrestado tras provocar un accidente en la autopista M3 en Hampshire la mañana del 28 de mayo.

Sterling cuenta con 82 partidos internacionales con la selección de Inglaterra, y su último encuentro fue en el Mundial de 2022 en Catar.

El exextremo inglés se declaró culpable de conducir un Lamborghini Urus de forma peligrosa en las autopistas M25, M3, A327 y la carretera de Minley antes de sufrir el accidente, y llevaba en su poder seis envases de óxido nitroso, una droga de clase C.

La policía de Hampshire señaló anteriormente que los cargos surgieron tras un accidente de un solo vehículo en la autopista M3 en dirección sur, cerca del cruce de Minley.

La policía confirmó que no hubo ningún otro vehículo implicado en el accidente y que no se produjeron heridos.

Algunos informes de prensa ingleses habían mencionado anteriormente que la pena por conducción peligrosa es de una condena máxima de dos años de prisión en caso de declararse culpable, y podría ser sancionado por la posesión de "gas de la risa" también con una pena máxima de dos años de prisión, aunque en la mayoría de los casos se limita a una multa o a servicios comunitarios.

Sterling jugó recientemente con el Feyenoord en la Eredivisie neerlandesa, tras abandonar el Chelsea en enero, pero solo disputó 8 partidos en los Países Bajos.

Durante los cuatro años que pasó en el Chelsea —incluida una cesión de una temporada completa al Arsenal— disputó 59 partidos de liga tras incorporarse procedente del Manchester City en 2022.

Ganó con el Manchester City cuatro títulos de la Premier League, después de iniciar su carrera profesional con el Liverpool antes de su traspaso al Manchester en 2015, y actualmente se encuentra sin club.

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