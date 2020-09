Ambriz se apunta para ser el sucesor de Martino en la Selección mexicana

El exestratega de las Águilas se ha caracterizado por ser uno de los más regulares dentro del balompié nacional.

Ignacio Ambriz, uno de los mejores técnicos de la durante los últimos años con el León, levantó la mano para la Selección Mexicana. Cuando menos para dentro de un futuro, sin la intención de obstruir la era actual de Gerardo Martino.

"La verdad sí me llama la atención. Sí me gustaría. No me empiezo a ‘calentar’ desde ahorita. Para este proceso no, pero si después del Mundial de Qatar (2022) hay una posibilidad, voy a pelear por ella. Porque creo que tengo las tablas necesarias como para dirigir una Selección", señaló en entrevista con ESPN.

Nacho, quien fuese auxiliar del Vasco Aguirre en el entre 2006 y 2009, se refirió al porqué no hay tantos compatriotas ejerciendo esa profesión fuera de nuestras fronteras.

"No hemos tenido una posibilidad, el único que la ha tenido es Javier. Ha durado años en el extranjero y es el que lo ha demostrado. Son los torneos (internacionales a nivel de clubes) los que tenemos que aprovechar; se abre la vitrina. El entrenador mexicano está capacitado para ir a Europa y esperemos que con estos cambios tengamos posibilidad", opinó.

Desde mediados del Apertura 2018, Ambriz Espinoza tomó las riendas de la Fiera. La metió a la Liguilla en casi todos los torneos. Sobresalió por su estilo ofensivo y vistoso para la tribuna, aunque todavía no ganó títulos ahí; sólo en el América (la 2015-16) y en el (la Clausura 2018).