El Barcelona se enfrenta a una amarga pesadilla que podría impedirle beneficiarse de uno de los fichajes más destacados que ha realizado este verano.

El Barcelona anunció el fichaje de Dominik Livakovic en una operación en cierto modo sorprendente, ya que la dirección deportiva no tenía en un principio la intención de reforzar la portería.

Sin embargo, Deco, el director deportivo, quiso adelantarse a los acontecimientos y asegurar un sustituto para Szczesny en la temporada 2027/2028, en cuanto expirara el contrato del guardameta polaco.

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No obstante, el plan inicial cambió debido a la posible necesidad de un portero para esta temporada, sobre todo teniendo en cuenta que Szczesny tiene 36 años y que su estado físico para los partidos de máximo nivel es dudoso.

Por ello se fichó a Livakovic, el veterano guardameta de 31 años que defendió la portería de Croacia en el último Mundial.

Según el diario "Marca", el problema reside en las normas del fair play financiero del Barcelona y, por este motivo, y a pesar del anuncio oficial de su fichaje, el club catalán no ha inscrito a Livakovic en sus registros. Actualmente, la lista de LaLiga incluye únicamente a tres porteros: Joan García, Szczesny e Iñaki Peña, sin mención alguna al guardameta croata.

El Barcelona aplazará la inscripción de Livakovic hasta el último momento, y el club cree que obtendrá la aprobación necesaria a través de las reglas del fair play, aunque no está del todo seguro.

Todo dependerá de los próximos movimientos del equipo y de la disponibilidad de un hueco en la lista de salarios, y aunque la operación de Gabriel Jesus no es demasiado costosa, sí afectará al presupuesto del club.

Si finalmente no se logra su inscripción, se recuperará el plan original, es decir, que Livakovic será cedido antes de incorporarse al Barcelona al inicio de la temporada 2027/2028.

Aun así, el club sigue siendo optimista y confía en la posibilidad de inscribirlo este año.

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