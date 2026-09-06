Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, considera que el partido de su equipo ante el Arsenal, este domingo por la noche, fue muy ajustado y emocionante por parte de ambos conjuntos, al tiempo que señaló que la derrota resultó dolorosa.

El Chelsea se adelantó tempranamente, a los dos minutos de juego en el Emirates Stadium, con los pies del recién llegado Morgan Rogers, pero el Arsenal dio la vuelta al marcador y venció por dos goles obra de Kai Havertz y Martin Ødegaard.

Alonso declaró a la cadena "Sky Sports" tras el encuentro: "La derrota es dolorosa. Fue un partido muy intenso, que vivió momentos dispares. Tuvimos ocasiones para marcar, especialmente en la primera parte. Nadie se siente feliz al perder".

Y añadió, según recogió la cadena "BBC": "Después de marcar el gol, nos vimos obligados a defender en exceso durante 15-20 minutos, y sufrimos un poco para recuperar el control. Luego las cosas mejoraron un poco".

Prosiguió: "En general, fue un partido muy ajustado y muy emocionante. Podríamos haber gestionado mejor el segundo gol que encajamos. Los jugadores dieron lo máximo e intentaron con todas sus fuerzas. No cabe duda de que la derrota es dolorosa".

El técnico español completó sus declaraciones: "Se trata de prepararse de la mejor manera posible para competir de la mejor manera posible. Hay que controlar la presión ofensiva. Estas acciones son parte del juego. Vamos a continuar. Este es el tercer partido, y será un camino largo y arduo".

Sobre el estilo del Chelsea a la hora de afrontar los saques de esquina, explicó: "Tomamos decisiones y tomamos la iniciativa en el ataque. Queremos ser eficaces y tomar la iniciativa en el ataque. A veces en el balón parado, y a veces presionamos con fuerza en zonas altas o bajas. Creo que eso es lo que necesitamos para competir en todas las fases. Hoy vinimos aquí a competir de la mejor forma posible, y ahora tenemos que seguir en esta línea".

Y sobre lo que aprendió hoy, apuntó: "Aprendí sobre el juego, sobre nosotros, sobre lo que hacemos y sobre lo que empezamos. Los jugadores tienen ese espíritu, ese deseo de ofrecer un mejor rendimiento partido tras partido para crear algo en lo que creemos. Hasta ahora estoy contento. Queremos ganar los partidos, ese es el objetivo supremo".

Sobre su sensación de falta de jugadores en el centro del campo hoy, continuó con sus declaraciones: "Hay que lidiar con las lesiones, pues el equipo echa en falta al jugador lesionado. Los jugadores que estuvieron con nosotros dieron lo máximo. Hoy intentaron con todas sus fuerzas y ofrecieron todo lo que tenían".

Y acerca de la generación de ocasiones ante el Arsenal, Alonso dijo:"No se esperaba que generáramos 12 ocasiones en el partido. Es difícil superarlos y es difícil crear ocasiones contra ellos, pero tuvimos 3 o 4 oportunidades para marcar más de un gol. Este es un proceso continuo. Todavía estamos al principio".

Agregó: "Queremos empezar por mantener nuestra portería a cero, y eso se conseguirá. Los jugadores están comprometidos con el trabajo duro, y saben que vamos por el buen camino para competir en cada partido. No estamos contentos, pero tenemos que mantener la calma y seguir adelante".

Sobre si es demasiado pronto para predecir si el Chelsea marcará muchos goles y encajará también muchos goles, concluyó: "Es demasiado pronto para predecirlo. Los días lo revelarán. Queremos seguir mejorando en ciertos aspectos, y queremos seguir ofreciendo el mismo rendimiento destacado. Cada partido es una auténtica batalla, y hemos luchado con fiereza hasta el último instante. Es muy importante que tengamos ese espíritu y que el equipo lo sienta. Nos da la fuerza para ganar los partidos".

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