Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, reconoció que su equipo perdió el control del desarrollo del partido ante el Brentford, durante la derrota por tres goles a cero el viernes por la noche, y coincidió con su jugador Levi Colwill en que su equipo fue intimidado en las jugadas a balón parado.

El Brentford marcó tres goles en la segunda parte, logrando una cómoda victoria sobre el Chelsea, después de que Jaydon Anthony, Igor Thiago y Fábio Carvalho sacudieran las mallas.

Con este resultado, el Chelsea, dirigido por Alonso, prolongó su racha de resultados negativos, tras no poder ganar en sus últimos tres partidos de la Premier League, después de perder ante el Arsenal, empatar con el Hull y luego caer ante el Brentford.

Alonso criticó la manera en que su equipo gestionó el encuentro, afirmando en unas declaraciones destacadas por la cadena «ESPN»: «Creo que perdimos la solidez y la mentalidad competitiva que necesitábamos en la segunda parte».

Y añadió: «Sabemos que los pequeños detalles pueden ser decisivos. No deberíamos dar ventaja al rival en partidos como este. Pero se trata de 95 minutos, y no fuimos capaces de mantener este nivel durante los pocos partidos que hemos disputado al inicio de la temporada, y eso es algo que debemos mejorar».

Por su parte, Levi Colwill, en declaraciones a la cadena Sky Sports, dijo que el Chelsea fue intimidado en las jugadas a balón parado.

Y añadió: «Fue un partido difícil. Quizás nos expusimos más de la cuenta cuando íbamos por debajo en el marcador, así que lo aprovecharon y nos golpearon con los contraataques, y ellos son muy buenos en eso».

Y prosiguió: «No estuvimos lo suficientemente bien en la segunda parte. Tenemos mucho trabajo por hacer durante el parón internacional. Quizás fuimos intimidados en algunas ocasiones en las jugadas a balón parado, y tenemos que mejorar nuestro rendimiento en ese aspecto».

Y continuó: «No podemos depender del tridente ofensivo para sacarnos de las situaciones de peligro, sino que todos debemos ayudarnos mutuamente. Aún tenemos mucho margen de mejora».

Alonso coincidió con el capitán de su equipo en este partido, afirmando: «No se trata solo de las jugadas a balón parado, sino que incluye los duelos, el aspecto defensivo y la construcción del juego, así como los momentos en los que encajamos el primer gol. A pesar de ello, seguíamos en el partido, pero cuando pierdes tu organización, te quedas fuera de control».

Y concluyó: «Comprender el partido y saber lo que se requiere para competir hasta el final son un proceso que necesita tiempo. Los jugadores necesitan tiempo para asimilarlo y sentirlo. Y por el momento, todavía no hemos llegado del todo a esa sensación, para poder competir durante todo el partido».



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