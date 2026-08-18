Alonso: el Chelsea no triunfará sin el brillo de este jugador

El español Xabi Alonso, nuevo director técnico del Chelsea, reveló las líneas de su plan para recuperar el mejor nivel de la estrella del equipo, Cole Palmer, durante la nueva temporada, y subrayó que el brillo del jugador es una condición fundamental para el éxito de todo el conjunto.

Palmer (24 años) había ofrecido niveles excepcionales en sus dos primeras temporadas con la camiseta del Chelsea en Stamford Bridge, antes de que su rendimiento decayera y se viera afectado por una bajada en la condición física y las lesiones durante la temporada 2025-2026. Este retroceso llevó a su exclusión de la lista de la selección inglesa que participó recientemente en la Copa del Mundo, apenas dos años después de haber marcado un célebre gol para Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024.

Tras completar una pretemporada íntegra bajo la dirección de Alonso, al técnico español se le preguntó, antes del partido inaugural del Chelsea ante el Fulham en la Premier League el lunes, cómo recargar las energías del joven jugador, a lo que respondió en declaraciones recogidas por el diario británico "Daily Mail": "El primer paso debe ser totalmente físico; el jugador tiene que sentirse plenamente recuperado y estar al 100% para poder ofrecer el máximo de lo que tiene dentro del campo".

Y añadió Alonso, explicando los alcances de su plan: "Una vez que alcance esa disponibilidad y esa alta forma física, entra en juego la confianza en uno mismo; necesita sentir la eficacia del sistema, disfrutar de su estilo de juego y comprender sus responsabilidades tácticas. Cole es un jugador realmente excepcional, y si queremos ofrecer un gran Chelsea, necesitamos ver a Cole en su mejor versión. Por eso trabajamos en construir una estructura táctica sólida y estable que garantice hacerle llegar el balón en los espacios y momentos adecuados, y entonces él mismo marcará la diferencia con su rendimiento".

Palmer ya había abordado anteriormente su exclusión del Mundial, asegurando que esa marginación le dio un gran impulso para volver a demostrar sus capacidades. También reveló el empeño de Alonso por comunicarse con él y brindarle apoyo psicológico nada más anunciar el técnico Thomas Tuchel su exclusión de la convocatoria de la selección, un gesto que fue muy valorado por el jugador.

Sobre la naturaleza de las primeras conversaciones que mantuvieron, Alonso dijo: "Le dije que esta temporada representa una etapa decisiva para todos, y que puede dejar una huella enorme en este gran año que buscamos lograr. Pero lo más importante, quería que sintiera confianza y disfrutara del fútbol que ofrece, y es deber de todos nosotros ayudarle a llegar a ese punto".

Por su parte, Palmer confirmó su plena recuperación de las lesiones, admitiendo que disputó varios partidos la temporada pasada bajo los efectos de dolores en la zona del pubis y que "no debería haber jugado entonces". Palmer dijo: "Ahora me siento en un estado excelente; las siete semanas que tuve de vacaciones en verano contribuyeron enormemente a recuperar mi bienestar, y estoy completamente listo para arrancar de nuevo".

Cabe recordar que el Chelsea inicia su apretado camino en la temporada 2026-2027 enfrentándose al Fulham fuera de casa el lunes, antes de recibir al Luton Town en la segunda ronda de la Copa de la Liga el jueves, y de medirse luego al Brighton el domingo en la Premier League.