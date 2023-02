Almería vs. Barcelona en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Sigue en directo el partido que tiene lugar en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo

El Fútbol Club Barcelona tiene ante sí la posibilidad de dejar casi liquidada La Liga. El equipo azulgrana llega con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras el empate de los blancos en el derbi y de ganar se pondrían con diez puntos de ventaja en el liderato.

Sigue en directo el Almería vs. Barcelona de LaLiga 2022-2023

El equipo de Xavi llega con las bajas de Pedri, Ansu Fati y Dembélé y la duda de Ronald Araújo, que llega algo tocado al partido. Se espera que Gavi, que fue baja ante el United por sanción, regrese al once titular. De Jong y Christensen podrían descansar.

Por su parte, el Almería llega tocado tras la goleada sufrida la pasada jornada en Girona (6-2) y necesitan ganar, pues con 22 puntos ahora mismo son penúltimos en zona de descenso. Una victoria les sacaría de la zona roja y volvería a meter al Valencia.

Reacciones del Almería vs. Barcelona de La Liga 2022-2023

Minuto a minuto

23' En esa dificultad por meterle velocidad al juego, Frenkie de Jong está tomando el mando para transitar en vertical con sus conducciones. El neerlandés está muy activo.



22' Charla a distancia entre Xavi Hernández y Sergio Busquets tratando de retocar aspectos del juego. El Barça está muy espeso.



21' Gavi frena con falta el contragolpe del Almería dirigido por Lucas Robertone. Reclama Rubi la tarjeta amarilla para el canterano blaugrana.





18' Otro remate de Sergi Roberto que no encuentra los tres palos. El canterano se proyecta y se mete en el área para conectar un cabezazo que no consigue dirigir.



17' Léo Baptistao, atento al corte. El brasileño, uno más en tareas defensivas, mete la pierna para birlar el cuero dentro del área a Gavi tras recibir un pase profundo de Frenkie de Jong.





16' No se entiende Jordi Alba con Ferran Torres. El lateral pone un centro raso al primer palo que embolsa Fernando Martínez. No ataca la zona el de Foios.



15' Primer cuarto de hora en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El Barcelona no encuentra las vías hacia el gol, con Robert Lewandowski muy desconectado del juego. El Almería lo intenta con pases largos para la pelea de Luis Suárez y de El Bilal Touré con los centrales (0-0).



13' Defectuoso disparo de Sergi Roberto desde la esquina del área. El canterano busca el chut mientras Jordi Alba reclama el centro pasado hacia el segundo palo.



11' Xavi Hernández reclama desde su zona técnica un poco de ritmo a sus jugadores. La circulación de balón no es lo suficiente fluida.



8' El Barça no está cómodo con los desplazamientos verticales de su rival. La pelea de Luis Suárez y de El Bilal Touré en los balones divididos genera segundas jugadas que está ganando el Almería.





7' Está mostrando personalidad el cuadro indálico en los primeros minutos, con una puesta en escena en el que no rehúye tener el balón.



6' Primer acercamiento del Almería al área de Ter Stegen. El balón frontal de Fernando lo gana El Bilal Touré, tirando la pared con Luis Suárez para servir un centro hacia el punto de penalti. Emerge Christensen para alejar el peligro.



4' La apuesta del Barça para dominar obliga a Léo Baptistao a trabajar muchísimo en defensa, formando línea de cinco atrás y pasando Chumi a ser central.





3' Con Busquets como ancla, Kessié y Frenkie de Jong actúan como volantes, apareciendo Gavi en posiciones más altas y cayendo hacia zonas centrales para que Jordi Alba pueda explotar toda la banda izquierda.





2' No hay sorpresas en el dibujo que presenta Rubi, con línea de cuatro atrás y César de la Hoz actuando como pivote defensivo. Tanto Eguaras como Robertone ejercen de interiores. Leo Baptistao parte desde la derecha, cayendo Luis Suárez al costado izquierdo.



1' ¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO DE LOS JUEGOS MEDITERRÁNEOS!!! ¡¡Gavi pone a rodar la pelota en Almería!!



¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped! ¡Esto está a punto de arrancar! ¿Os lo vais a perder?



El colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias, perteneciente al Comité de Árbitros de la Comunidad de Madrid, será el encargado de impartir justicia. El madrileño acumula más de 20 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la temporada 2021/22. Estará asistido en el VAR por Ignacio Iglesias Villanueva (Comité de Árbitros de Galicia).



Rubi ha perdido los siete encuentros que ha dirigido en LaLiga ante el Barcelona, la segunda mayor cantidad de cualquier técnico con el 100% de derrotas ante el cuadro azulgrana en la historia de la competición (Antonio Fernández Benítez, 10 de 10 entre 1982 y 1990).



En el extremo opuesto se sitúa un Barça que solamente ha encajado siete goles en 22 partidos en este curso liguero, récord de cualquier equipo a estas alturas en toda la historia de la competición (9 goles el Barcelona en la 1986/87, Deportivo de Coruña en la 1993/94 y Atlético de Madrid en la 2017/18).



Los 40 goles encajados por los de Rubi en las primeras 22 jornadas representan el segundo peor registro defensivo de su historia a estas alturas de la temporada, tan solo superado por la campaña 2013/14 (41). Solo el Elche, colista de LaLiga, ha encajado más (45) en este curso liguero.



Los blaugranas cuentan por victorias todos los partidos de LaLiga que ha disputado desde el inicio del año 2023 (siete), encajando tan solo en el enfrentamiento contra el Real Betis en el Benito Villamarín. No enlaza ocho triunfos desde enero de 2019 con Ernesto Valverde (ocho también).



Los rojiblancos vienen de encajar seis goles en su último encuentro en LaLiga (6-2 contra el Girona) por quinta vez en su historia en la máxima categoría. Solo ha conseguido una victoria en sus últimos ocho partidos en la competición (3E 4D).



No conoce la derrota el Barça en ninguno de sus diez últimos desplazamientos a Andalucía contra rivales de LaLiga, cosechando siete triunfos en este periodo. Con Xavi Hernández en el banquillo, los culés tienen un saldo de cuatro triunfos y dos empates.



El cuadro blaugrana ha logrado puntuar en cada una de sus seis últimas visitas ligueras al feudo del Almería, marcando justo dos tantos en cinco de ellas.



El conjunto almeriense no ha ganado ninguno de los 13 partidos que ha disputado en LaLiga ante el Barcelona (2E 11D), recibiendo una media de tres goles por encuentro. Es el rival al que más veces se ha enfrentado en la máxima categoría sin lograr ninguna victoria.



¡¡¡¡¡XAVI HERNÁNDEZ TIRA DE ROTACIONES!!!! El técnico blaugrana cambia prácticamente toda la línea defensiva con respecto a la utilizada en Old Trafford contra el Manchester United, reservando a Alejandro Balde, a Ronald Araújo y a Jules Koundé. Al once inicial regresa Gavi, en una medular en la que repiten Kessié, Busquets y Frenkie de Jong.



¡¡¡¡RUBI MANTIENE EL TRIDENTE OFENSIVO!!!! Lejos de protegerse, el técnico de Vilasar de Mar mantiene el mismo esquema que venía utilizando y apuntala el ataque con la entrada de El Bilal Touré en el lugar de Adrián Embarba. Es una de los tres cambios que hay con respecto a la derrota frente al Girona, sustituyendo Eguaras y Chumi a Samú Costa y a Mendes respectivamente.



Por su parte, Xavi Hernández sale con los siguientes once jugadores (4-3-3): Marc-André ter Stegen - Sergi Roberto, Andreas Christensen, Eric García, Jordi Alba - Franck Kessié, Sergio Busquets, Frenkie de Jong - Ferran Torres, Robert Lewandowski y Gavi.



¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Joan Francesc Ferrer 'Rubi' pone en liza la siguiente alineación (4-3-3): Fernando Martínez - Chumi, Rodrigo Ely, Srdjan Babic, Sergio Akieme - Lucas Robertone, César de la Hoz, Íñigo Eguaras - Léo Baptistao, El Bilal Touré y Luis Suárez.



Al contrario que en el Viejo Continente, los culés presumen de gozar de muy buena salud en el campeonato doméstico, donde han ganado los últimos siete partidos de LaLiga. No conoce la derrota en los últimos cuatro meses, siendo su último pinchazo a mediados de octubre (3-1 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu), y ha sumado los 37 puntos de los últimos 39 posibles.



El conocido como 'Teatro de los Sueños' acabó siendo hace unos días pesadilla para el Barcelona, eliminado de la Europa League (global 4-3 contra el Manchester United) a las primeras de cambio. Su rendimiento en Europa lo pone frente al espejo, incapaz de competir todavía - pese a la mejoría - en los grandes escenarios.



No es buena la dinámica que presenta el club indálico, enlazando tres derrotas en las tres últimas jornadas (Rayo Vallecano, Real Betis y Girona). Desde la vuelta de la Copa del Mundo, los andaluces solo han ganado uno de los ocho encuentros ligueros que ha disputado, acusando en exceso su debilidad defensiva: solo Elche (45) ha encajado más goles que ellos (40 en 22 jornadas).



La lucha por mantener la categoría en la élite del fútbol español es una carrera de fondo, más aún esta temporada en la que hasta ocho equipos buscan evitar estar entre los últimos puestos de la tabla clasificatoria. El Almería emprende esta misión una semana después de perder contundentemente contra el Girona (6-2), uno de sus rivales directos.



La pelea por evitar el descenso y el liderato de LaLiga se dan cita en el Power Horse Stadium 'Estadio de los Juegos Mediterráneos'. Mientras los rojiblancos buscan tres puntos con los que escapar de la quema, los culés los necesitan para seguir manteniendo la distancia con respecto al Real Madrid.

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre la Unión Deportiva Almería y el Fútbol Club Barcelona, correspondiente a la vigésima tercera jornada de LaLiga 2022/23. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (18:30h)!

Ya tenemos los onces de los dos equipos:

Bienvenidos a Goal.com para seguir el partido en el que el FC Barcelona puede dejar prácticamente sentenciada la Liga.

La previa de GOAL del Almería vs. Barcelona de La Liga 2022-2023

El Almería no ha ganado ninguno de los 13 partidos que ha disputado en LaLiga ante el Barcelona (2E 11D), recibiendo una media de tres goles por encuentro, - es el rival al que más veces se ha enfrentado el cuadro almeriense en la máxima categoría sin lograr ninguna victoria. El Barcelona ha puntuado en sus seis visitas al Almería en LaLiga (4V 2E), marcando justo dos goles en cinco de ellas. El Barcelona no ha perdido en sus últimas 10 visitas a equipos de Andalucía en LaLiga (7V 3E), ganando en las últimas cuatro, incluidas las seis con Xavi Hernández como entrenador (4V 2E). El Almería viene de encajar seis goles en su último encuentro en LaLiga, 6-2 vs Girona, por quinta vez en su historia en la máxima categoría; solo ha conseguido una victoria en sus últimos ocho partidos en la competición (3E 4D). El Barcelona se ha impuesto en sus últimos siete partidos en LaLiga y puede sumar ocho triunfos seguidos en la competición por primera vez desde enero de 2019 con Ernesto Valverde (ocho también). El Almería ha encajado 40 goles en LaLiga esta temporada, el segundo equipo más goleado en la competición tras el colista Elche (45) y su segundo peor registro defensivo tras sus primeros 22 partidos de la campaña tras la 2013/14 (41). El Barcelona ha encajado solamente siete goles en 22 partidos en LaLiga 22/23, récord de cualquier equipo a estas alturas en toda la historia de la competición (9 goles el Barcelona en la 1986/87, Deportivo en la 1993/94 y Atlético de Madrid en la 2017/18). El jugador del Almería, Lucas Robertone, ha logrado cinco asistencias en LaLiga 22/23, el mejor registro de un jugador tras los primeros 22 encuentros de la temporada del club almeriense desde Suso Fernández en la 13/14 (seis). Robert Lewandowski ha marcado 15 goles en sus primeros 19 partidos en LaLiga, convirtiéndose en el segundo jugador que menos encuentros ha necesitado para alcanzar esa cifra en la competición en todo el siglo XXI (Cristiano Ronaldo, 15 en 17 encuentros con el Real Madrid en la 09/10). El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer “Rubi”, ha perdido los siete encuentros que ha dirigido en LaLiga ante el Barcelona, la segunda mayor cantidad de cualquier técnico con el 100% de derrotas ante el cuadro azulgrana en la historia de la competición (Antonio Fernández Benítez, 10 de 10 entre 1982 y 1990).

PARTIDO Almería vs. Barcelona FECHA Domingo, 26 de febrero de 2023 ESTADIO Los Juegos del Mediterráneo HORARIO 18:30

¿Dónde ver en directo el Almería vs. Barcelona?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga LaLiga TV Bar 18:30 Sudamérica Star+ | ESPN 2 ARG: 14:30;CHI: 14:40;COL: 12:30 México SKY Sports 11:30

Alineaciones probables del Almería vs. Barcelona

Almería (1-5-3-2): Fernando; Chumi, Ely, Babic, Akieme; De la Hoz, Eguaras, Robertone; Baptistao, Luis Suárez y Bilal.

FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto; Eric García, Christensen, Jordi Alba; Busquets, Kessié, De Jong; Gavi; Ferran Torres y Lewandowski.