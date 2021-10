Guillermo Almada: “Cualquiera quiere dirigir a Chivas”

El director técnico de Santos Laguna descartó contactos para dirigir a Chivas en el Clausura 2022.

Aunque el entrenador de Santos Guillermo Almada se posicionó en la baraja de candidatos para dirigir a Chivas a partir del Clausura 2022, descartó contacto alguno con la directiva del Rebaño, aunque no negó que a cualquiera seduce esta posibilidad.

"¿A quién no le va a gustar dirigir a un equipo grande? Me halaga que un equipo tan importante se interese por nuestro trabajo y no sólo el mío, sino también el del grupo que me acompaña”, dijo Almada en conferencia de prensa.

En caso de que acepte llegar al Guadalajara una vez que finalice el torneo con los Guerreros, los Rojiblancos tendrían que pagar una cláusula de rescisión, esto porque aún está vinculado con el equipo de la Comarca Lagunera.

"Hoy estamos enfocados en Santos, disfrutando del club, concentrados en mejorar y compenetrados en esto. Nuestra mente no se encuentra más allá. Por más halagado que uno se sienta por el interés de selecciones y equipos. Tengo contrato y termina hasta junio del 2022", mencionó el timonel uruguayo.

El Rebaño se encuentra actualmente bajo la dirección técnica de Marcelo Michel Leaño en calidad de interinato, aunque este se ha prolongado y apunta a mantenerse hasta el final del Apertura 2021.