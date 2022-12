'All-in" de Al-Khelaifi para renovar a Messi

Pripridad absoluta para Nasser Al-Khelaifi: Renovar al mejor de la historia cuanto antes

En apenas 12 días, Lionel Messi, coronado como el mejor jugador de la historia tras su triunfo en el Mundial de Qatar 2022, podrá ser libre para negociar su futuro con el club que desee. Acaba contrato el próximo 30 de junio, a sus 35 años está en el momento más dulce de toda su impresionante carrera y el PSG tiene una prioridad absoluta para las próximas semanas: renovar cuanto antes al "crack" argentino. Precisamente por eso, el presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaifi, tomará las riendas de la negociación en los próximos días. Según ha podido saber GOAL, al término de la final ante Francia, el propio Al-Khelaifi felicitó calurosamente al argentino por la conquista del Mundial y le emplazó a mantener una reunión en los próximos días para tratar los aspectos de una renovación que en París consideran vital para el futuro inmediato del club.

Renovar a Messi, asunto de estado en París: retendrían al mejor, llegarían nuevos patrocinadores y aparecería el octavo Balón de Oro en el horizonte

Si antes del triunfo en el Mundial el PSG estaba encantado con la actitud y el compromiso de Leo, por lo que querían ofrecerle un nuevo contrato, ahora, con el Mundial debajo del brazo, el PSG está dispuesto a hacer un "all-in" en próximos días para conseguir la firma de Leo cuanto antes. En París son conscientes del impacto mediático del Mundial de Messi, de su brutal rendimiento en la Copa del Mundo y no quieren perder, por nada del mundo, al que consideran el mejor jugador de la historia. Quieren que siga en el equipo junto a Kylian Mbappé, creen que deben retener a un icono universal como Leo, saben que si sigue llegarán nuevos patrocinadores para impulsar la economía del club y además, consideran su renovación como un golpe de efecto estratégico, porque creen que hay muchas posibilidades de que Leo acaba siendo, por octava vez en su carrra, elegido como Balón de Oro.

PSG, encantado con la actitud y compromiso de Messi

Acabada la Copa del Mundo, el PSG ya tiene formalizada una oferta para rubricar un nuevo contrato con Messi. Se le considera pieza clave y estandarte para poder conseguir la ansiada Champions League y harán lo que haga falta para retenerle. Según ha podido saber GOAL, la oferta que presentará el PSG se trasladará a los Messi en próximos días. Como ya avanzó GOAL el pasado 1 de diciembre, la intención pasa por ofrecerle dos años y unos términos económicos muy similares a los de su primer contrato con los parisinos. Las partes tienen muy buena sintonía y ahora mismo, aunque el fútbol da muchas vueltas y nada es definitivo, lo normal es que Messi siga otra temporada en París. De hecho, hay posibilidades de que ambas partes puedan llegar a un acuerdo por una temporada, prorrogable a otra campaña más. El salario de Messi rondaría las cantidades que percibe ahora mismo en París. El PSG está decidido, Nasser Al-Khelaifi tiene prisa por conseguir la firma de Messi cuanto antes y las partes se verán en París en próximos dias.

MLS y Barça, opciones remotas y en 'vía muerta'

Aunque mucho se ha especulado y escrito a colación de las opciones de Messi de recalar en la MLS norteamericana, concretamente en el Inter de Miami de David Beckham, esa opción ahora mismo sigue en 'vía muerta'. El caso del Barça es algo parecido. Regresar al Camp Nou es una opción muy remota, no ha existido ningún tipo de oferta, ni negociación. Salo giro inesperado de última hora, París es la opción más real y sólida para los Messi.

Cumbre en París en próximos días

Messi no quiso saber nada de ofertas, ni para seguir ni para marcharse, porque quería centrarse en el Mundial. Ahora, con la Copa del Mundo bajo el brazo, el "diez" se tomará unos días para festejar en su país y poder descansar, para después incorporarse a la disciplina del PSG, con el que ansía ganar la Champions League. Messi ya sabe que el PSG le trasladará una propuesta oficial en los próximos días. Y sabe, por boca de Nasser Al-Khelaifi, que en París quieren que siga y que quieren cerrar su continuidad en los próxmos días. Dentro de 12 días, Messi sería libre para negociar con el club que quiera. El PSG lo sabe, quiere que Leo continúe y ya se ha puesto manos a la obra para cerrar su renovación. La fórmula parisina es un secreto a voces: "All-in" por Messi.