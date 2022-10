Las alineaciones del Viktoria Plzen vs. Barcelona de Champions League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

El conjunto azulgrana visita al conjunto checo en un encuentro sin mucho en juego en el Grupo C

El Fútbol Club Barcelona despide este martes la UEFA Champions League en República Checa. Los de Xavi Hernández, ya eliminados de la competición y clasificados matemáticamente para la UEFA Europa League, se miden a domicilio al Viktoria Plzen, el único equipo de toda la Liga de Campeones, junto al Glasgow Rangers, que no ha sido capaz de sumar ni un solo punto en lo que va de competición.

SIGUE EN DIRECTO EL VIKTORIA PLZEN VS. BARCELONA DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2022-2023

Muchas rotaciones... y ocho bajas en el Barça

De cara al choque, el Barça viaja nada menos que con ocho bajas. Jules Koundé, Eric García y Robert Lewandowski terminaron con molestias el fin de semana ante el Valencia, por lo que descansarán para el duelo de Pilsen. Asimismo, Sergio Busquets está sancionado, mientras que Memphis Depay, Sergi Roberto, Andreas Christensen y Ronald Araújo continúan lesionados. Ante esa tesitura, Xavi se ha llevado a seis jugadores del filial hasta la República Checa: Pablo Torre, Ilias Akhomach, Álvaro Sanz, Marc Casadó, Álex Valle y el portero Arnau Tenas. Más de uno de ellos, eso sí, lleva varias semanas en la dinámica del primer equipo azulgrana.

Es más, se espera que Pablo Torre pueda ser incluso titular en el centro del campo, junto a Frenkie de Jong y Franck Kessié. E incluso también podría salir de inicio Marc Casadó en el lateral diestro. Y es que se esperan muchos cambios en el once de Xavi, que bien podría apostar asimismo por Iñaki Peña en portería, Marcos Alonso de lateral zurdo, e incluso por Ferrán Torres de falso nueve, ante la ausencia de 'Lewy'.

El Plzen anhela sus primeros puntos

Por su lado, el Viktoria Plzen de Michal Bilek sueña con sorprender al Barça y sumar sus primeros puntos en Champions. El conjunto checo lidera la Primera División de su país, y viene de ganar por 0-3 al Trinity Zlin en esta pasada jornada. En gran parte, gracias al despliegue de Erik Zirka, ex del Real Oviedo y del Mirandés y que hizo dos goles. Un rendimiento, en ese sentido, que podría lanzarle al once del Plzen ante el Barça, en ausencia de Jhon Mosquera, otro ex del fútbol español, y que está sanciónado.