Alineaciones del Porto vs. Atlético Madrid de la Champions League 2021-2022: Onces, convocatorias y suplentes

El Atlético de Madrid está herido, eso es innegable. Los 'muchachos' de Diego Pablo 'El Cholo' Simeone cayeron derrotados este sábado en su casa, el Estadio Metropolitano, ante el Mallorca, un rival de la mitad baja de la tabla y que acumulaba siete partidos seguidos sin ganar en Liga. Un varapalo importante el que sufrieron los atléticos, solo han ganado dos de sus seis últimos partidos oficiales y que este martes se juegan en Do Dragao y ante el Oporto el pase a octavos de final en el Grupo B, el 'Grupo de la Muerte' de esta edición de la UEFA Champions League.

Los rojiblancos no dependen de sí mismos para pasar de ronda. Deben vencer en Oporto y además, esperar que el Milan no gane al Liverpool, ya clasificado como primero. De cara al partido, además, Simeone tiene la defensa en cuadro. Stefan Savic se lesionó del isquio ante el Mallorca, y casi con toda probabilidad no estará en Oporto. Como tampoco lo hará Kieran Trippier, que sigue con su lesión de clavícula. Asimismo, no estará Felipe Augusto, que sigue sancionado.

Ante esa tesitura, Simeone tiene solo a un central 'sano' frente al Oporto: Mario Hermoso, que además no vive un buen momento de forma. Aunque eso sí, Josema Giménez, con una sobrecarga, acelera para llegar a tiempo al choque, por lo que podría formar en defensa junto a Hermoso. Si no lo hiciera, Geoffrey Kondogbia retrasaría su sitio para ocupar su lugar.

También Yannick Carrasco, con molestias, quiere llegar al partido. Si lo consiguiera, podría incluso ser titular en banda izquierda, en detrimento de Renan Lodi. Se espera que Simeone vuelva al 1-4-4-2. Sime Vrsaljko podría volver al once en el carril derecho, adelantando la posición de Marcos Llorente al centro del campo. Allí, formaría junto a Koke Resurrección y Rodrigo De Paul, con Antoine Griezmann percutiendo por la izquierda. En ataque, el 'Cholo' podría dar continuidad a Matheus Cunha, que está ganándose el puesto, junto a Luis Suárez, que volvería al once.

El Oporto busca el pase

Sin embargo, el Oporto también quiere conseguir el pase de ronda ante su gente. Los de Sérgio Conceiçao son segundos de grupo, por lo que dependen de sí mismos para clasificarse. De cara al choque, pierden por lesión al exmadridista Pepe, a Iván Marcano, al tercer portero, Claudio Ramos, y al joven mediocentro 'Chico' Conceiçao, el hijo del míster, y que tiene una gran calidad. La gran duda del Oporto está en el centro del campo, donde Sérgio Oliveira y Vitihna pugnan por un puesto junto al colombiano Mateus Uribe.

ALINEACIONES DEL PORTO VS. ATLÉTICO MADRID FC Porto (1-4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Fábio Carsoso, Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira/Vitinha, Uribe, Luis Díaz; Evanilson y Taremi Atlético de Madrid (1-4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Giménez/Kondogbia, Mario Hermoso, Lodi/Carrasco; Marcos Llorente, De Paul, Koke, Griezmann; Matheus Cunha y Luis Suárez

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL PORTO VS. ATLÉTICO MADRID

PARTIDO FC Porto vs. Atlético Madrid FECHA Martes, 7 de diciembre ESTADIO Estadio Do Dragao, Porto (Portugal) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL PORTO VS. ATLÉTICO MADRID

A fecha de hoy, se desconocen las listas de convocados oficiales de ninguna de las dos escuadras.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL PORTO VS. ATLÉTICO MADRID

FC PORTO LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Pepe: Lesión muscular Marcano: Lesión en el pie Chico Conceiçao: Lesión muscular Claudio Ramos: Lesión muscular - - Mbemba Vitinha ATLÉTICO DE MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Saponjic: Lesión en el muslo Trippier: Lesión de clavícula Savic: Lesión en el isquio Carrasco: Lesión muscular Giménez: Sobrecarga Felipe: 1 partido Kondogbia El artículo sigue a continuación Luis Suárez Joao Félix

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL PORTO VS. ATLÉTICO MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones (M50 O114)

M. Liga de Campeones 2 (M52 O128)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica ESPN 2

Star+ ARG y CHI: 17:00; COL: 15:00 México HBO Max 14:00

Últimos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Atlético Madrid 1-2 Mallorca LaLiga 04/12/2021 Cádiz 1-4 Atlético Madrid LaLiga 28/11/2021

