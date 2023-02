Las alineaciones del Al-Ahly vs. Real Madrid del Mundial de Clubes 2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los blancos cuentan con varias bajas importantes para enfrentarse al equipo egipcio en las 'semis' del 'Mundialito'

El Real Madrid busca en esta semana su primer título de la temporada. Lo hará en Rabat, capital de Marruecos, donde los blancos jugarán el Mundial de Clubes. Los de Carlo Ancelotti han accedido directamente a las semifinales, y en ellas se enfrentarán al Al-Ahly Sporting Club egipcio, que se ha destapado como una de las grandes sensaciones del torneo en las rondas previas.

Y es que el conjunto de El Cairo debutó en el torneo en octavos de final, donde se deshizo del Auckland City de Nueva Zelanda, club dirigido, precisamente, por el exfutbolista español Albert Riera. Un choque que el Al-Ahly solventó con mucha autoridad y se llevó por 3-0, antes de medirse en cuartos al Seattle Sounders, el primer club de la MLS de Estados Unidos en jugar un 'Mundialito'. Aunque los de Marcel Koller también les superaron, por 1-0, gracias a un tanto de Afsha en el último tramo del choque.

El Madrid, plagado de bajas

Los blancos, por tanto, tendrán que tener mucho cuidado con el Al-Ahly. Sobre todo, porque los de 'Carletto' llegan plagados de bajas. El conjunto merengue no podrá contar por lesión con piezas tan importantes como Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Eder Militao o Karim Benzema, a los que se suman Lucas Vázquez y Eden Hazard. Ante ello, Ancelotti, que se ha llevado hasta a cinco canteranos a Marruecos (los porteros Luis López y Lucas Cañizares, el defensa Marvel y los centrocampistas Mario Martín y Sergio Arribas) tendrá que improvisar en su once.

En portería, saldrá Andriy Lunin, el escudero de Courtois. En defensa, podría volver a ser titular David Alaba, ya recuperado de su lesión en el sóleo, y que tiene opciones de jugar tanto en el eje de la zaga, por Nacho Fernández, como en el lateral zurdo, desbancando a Eduardo Camavinga. Por su parte, se espera que 'Carletto' le confíe el centro del campo a sus indiscutibles: Luka Modric, Toni Kroos y Aurélien Tchouaméni; mientras que, en punta de ataque, Fede Valverde y Vinicius Júnior son fijos. La duda está en si será Rodrygo Goes o Marco Asensio quien actúe junto a ellos.

Al-Ahly, con dudas en ataque

Por su lado, se espera que el Al-Ahly disponga un once muy similar al que venció tanto a Auckland City como a Seattle Sounders. El conjunto de El Cairo, que aspira en este curso a volver a ganar la Premier League de su país tras varias temporadas sin hacerlo, cuenta con futbolistas de mucho nivel. Férreo en defensa, con el guardameta Mohamed El Shenawy, el portero titular de Egipto, como gran líder, el equipo, que no ha encajado un solo gol en lo que va de 'Mundialito', tiene en su centro del campo uno de sus grandes engranajes, con el mediocentro senegalés Aliou Dieng flanqueado por Hamdi Fathi y Amr El Solia para aportar calidad. En ataque, eso sí, es donde llegan las dudas para Marcel Koller, pues futbolistas como Ahmed Abdelkader, Hussain El Shahat, el goleador Mohamed Sherif y otros con experiencia en Europa como la 'bala' sudafricana Percy Tau, ex del Brighton, o Kahraba, optan a ser titulares.

ALINEACIONES DEL AL-AHLY VS. REAL MADRID Al-Ahly (1-4-3-3): El Shenawy; Hany, Mahmoud, Abdelmonem, Maaloul; Fathi, Dieng, El Solia; Tau/El Shahat, Sherif/Kahraba y Abdelkader Real Madrid (1-4-3-3): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga/Alaba; Modric, Tchouaméni, Kroos; Fede Valverde, Rodrygo/Asensio y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL AL-AHLY VS. REAL MADRID

PARTIDO Al-Ahly vs. Real Madrid FECHA Miércoles, 8 de febrero de 2023 ESTADIO Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat (Marruecos) HORA 20:00

LAS CONVOCATORIAS DEL AL-AHLY VS. REAL MADRID REAL MADRID

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL AL-AHLY VS. REAL MADRID

AL-AHLY LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Fouad: Lesión de rodilla Tawfik: Lesión de rodilla Shobeir: Lesión articular - - - REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Benzema: Sobrecarga Courtois: Lesión en el aductor Mendy: Lesión en el muslo Lucas Vázquez: Lesión de tobillo Militao: Lesión en el aductor Hazard: Lesión de rodilla - - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL AL-AHLY VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Telecinco (en abierto)

Mitele.es 20:00 Sudamérica DGO

DSports ARG y CHI: 16:00

COL: 14:00 México VIX 13:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Mallorca 1-0 Real Madrid LaLiga 05/02/2023 Real Madrid 2-0 Real Madrid LaLiga 02/02/2023

Próximos partidos del Real Madrid