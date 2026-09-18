El Al-Ahli saudí se prepara para disputar un exigente duelo ante el Sundowns sudafricano, dentro de las competiciones de la Copa Intercontinental de Clubes, en un partido en el que el conjunto saudí busca mantener su presencia continental y lograr un resultado que le dé un nuevo impulso en el torneo.

Se espera que Marino Pušić, director técnico del Al-Ahli, se apoye en un grupo de sus elementos más destacados, con la introducción de algunos cambios que podrían dar al equipo un aspecto diferente ante el Sundowns, especialmente ante la importancia de lograr un equilibrio entre las facetas defensiva y ofensiva.

Baatiah y Diaby aparecen como titulares

La alineación prevista contempla la participación del recién llegado Saeed Baatiah como titular en la posición de lateral derecho, con lo que aparecerá por primera vez en el once inicial en un exigente duelo ante el Sundowns, mientras que Ibrahim Diaby se sitúa en el centro del campo junto a Franck Kessié Atangana.

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Pušić confía en la dupla para dar al Al-Ahli más equilibrio, sobre todo porque el partido podría requerir un gran esfuerzo para manejar las transiciones del Sundowns y la velocidad de sus jugadores, manteniendo al mismo tiempo la capacidad del conjunto saudí para construir los ataques.

Alineación prevista del Al-Ahli

Portería: Édouard Mendy.

Defensa: Zakaria Hawsawi, Roger Ibáñez, Merih Demiral, Saeed Baatiah.

Centro del campo: Valentín Atangana, Ibrahim Diaby.

Ataque: Francisco Trincão, Galeno, Eduard Spertsyan.

Delantero centro: Ivan Toney.

El Al-Ahli aparece con esta alineación en un 4-2-3-1, con una dupla en el centro del campo por delante de la línea defensiva, mientras que Trincão, Galeno y Spertsyan se mueven por detrás de Ivan Toney, buscando aprovechar los espacios y llegar a la portería del Sundowns.

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La capacidad del Al-Ahli para mantener el equilibrio sigue siendo el punto más importante en la alineación prevista, sobre todo porque el Sundowns cuenta con velocidad y capacidad para aprovechar los espacios, lo que hace que los movimientos de los centrocampistas y los laterales sean sumamente importantes durante el partido.