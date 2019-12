Alianza dio de baja a sus extranjeros

Herlbert Soto, Cristian Olivera y Héctor Ramos no continuarán para el próximo torneo.

No pasaron ni 24 horas y Alianza ya dio a conocer sus primeras bajas. El campeón del fútbol salvadoreño no quiere perder el tiempo y ya dio el primer paso, al anunciar que Herlebert Soto, Héctor ramos y Cristian Olivera no siguen en el equipo.

Por lo tanto, la directiva busca a cuatro extranjeros, porque cabe recordar que Rafael García ya juega como salvadoreño, tras ser nacionalizado. En el caso de Ramos, este se fue en la semana previa a la final, ya que tuvo un pobre rendimiento, y ambas partes decidieron finalizar el contrato.

Mientras que a Olivera le restaban seis meses de contrato, pero ya no es del agrado del técnico Wilson Gutiérrez. Se rumora que el sustituto podría ser un volante que juega en la Primera División del fútbol salvadoreño y que recientemente fue dado de baja por su club.