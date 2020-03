Alfaro rompió el silencio y habló sobre Carlos Tevez: "Me desilusionó, fue el jugador al que más respeté"

Después de que pase el temblor, el ex entrenador del Xeneize le respondió al 10 de Boca. "Me desilusionó", aseguró Alfaro este miércoles.

Luego de varios meses y con las aguas calmas en Boca, Gustavo Alfaro va tomando coraje y se le anima un poco más a la prensa. En esta oportunidad, el ex entrenador del Xeneize aprovechó su espacio para referirse a su relación con Carlos Tevez, una novela que pareciera no estar cerrada.

En diálogo con TyC Sports no tuvo frenos cuando le preguntaron sobre las palabras había tenido el Apache para con él: "Me desilusionó, porque fue el jugador al que más respeté. Le dije que era el último ídolo en actividad y que en este tiempo de reconstrucción era muy importante, pero que no le podía garantizar la titularidad", comentó.

También dio detalles de cómo fue la despedida con el futbolista: "Nos dimos un abrazo y le agradecí por todo lo que había hecho a lo largo del año. Lo único que le pedí fue que sea feliz y tuviera una buena vida. Me dijo ´tranquilo mister, vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos", finalizó Alfaro.

Cabe recordar lo que Carlitos había dicho sobre el DT en diciembre del año pasado: "Llegaste. Me dijiste que era tu emblema y capitán. Tardó dos partidos en ponerme en el banco. Se hace difícil".

La tranquilidad es una aliada fundamental del presente del club de la Ribera, que pudo conseguir su título Superliga. ¿Podrán limar asperezas o habrá otro cruce por parte del capitán de Boca?